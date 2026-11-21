Das neue staatliche Altersvorsorgedepot kommt nicht zum Start am 1. Januar. Sparer müssen sich vorerst im Angebot der Privatwirtschaft zurechtfinden, während die Verbraucherzentrale auf Tempo drängt.

Die Einführung des lang ersehnten staatlichen Standarddepots für die Altersvorsorge verzögert sich voraussichtlich bis in den Sommer des kommenden Jahres. Das Bundesfinanzministerium teilte mit, dass das Produkt nicht zum geplanten Startzeitpunkt am 1. Januar verfügbar sein wird. Sparer müssen sich daher in den kommenden Monaten weiterhin durch das komplex Angebot privater Anbieter klicken.

Verzögerung durch ausstehende Verordnung

Der Hauptgrund für die Verschiebung ist die noch ausstehende Rechtsverordnung des Bundesfinanzministeriums. Nach Angaben des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) wird der regulatorische Rahmen für das staatliche Standardprodukt erst später veröffentlicht werden können. Eine konkrete Quelle für die Verzögerung wurde seitens des Ministeriums nicht genannt, jedoch ist die technische und rechtliche Umsetzung aufwendiger als ursprünglich geplant.

Also read Geldanlage: Was sollten Sie jetzt als Sparer zum Altersvorsorgedepot wissen?

Dies bedeutet für alle Bürger, die ab dem 1. Januar staatlich gefördertes Geld am Kapitalmarkt anlegen möchten, dass sie zunächst auf zertifizierte Aktienfonds oder andere Produkte privater Finanzdienstleister zurückgreifen müssen. Das Herzstück der Reform, das staatliche Standarddepot mit klaren Preisgarantien, fällt in der Startphase also weg.

Kritik der Verbraucherzentrale und Alternativen

Die Verbraucherzentralen üben scharfe Kritik an der Verzögerung und appellieren an die Politik, das Tempo zu erhöhen. Ramona Pop, die Vorsitzende der Verbraucherzentralen, betonte gegenüber dem RND, dass das staatliche Depot genau für Menschen geschaffen worden sei, die vom Produktdschungel des Finanzmarkts abgeschreckt werden. Sie warnte davor, dass viele Sparer ohne eine klare staatliche Orientierungshilfe überfordert seien.

Advertisement

Das ursprüngliche Ziel der Schwarz-Roten Koalition war es, mit diesem Instrument die unrühmliche Riester-Rente endgültig abzulösen. Durch einen höheren Anteil an Aktien und deutlich niedrigere Gebühren sollte die langfristige Rendite spürbar verbessert werden. Das staatliche Depot sollte als günstiger Maßstab dienen und den Markt disziplinieren.

In der Zwischenzeit könnten potenzielle Träger für das spätere Standardprodukt diskutiert werden. Als mögliche Institutionen zur Verwaltung des staatlichen Angebots gelten die Bundesbank, die KfW Bankengruppe oder auch die Verbraucherschützer selbst, die bisher jedoch noch keine offizielle Zusage erhalten haben. Der Fokus liegt nun darauf, die Markteinführung so zügig wie möglich nachzuholen.

Details zur staatlichen Förderung und Zulagen

Unabhängig vom Starttermin des Standarddepots gelten die festgelegten Regelungen zur staatlichen Förderung für alle neuen Produkte. Bei jährlichen Sparbeträgen von bis zu 360 Euro gewährt der Staat für jeden eingezahlten Euro 50 Cent als Grundzulage. Dies entspricht einer maximalen Förderung von 180 Euro jährlich.

Für höhere Sparleistungen zwischen 360 und 1800 Euro pro Jahr sinkt die staatliche Beihilfe auf 25 Cent pro Euro. Wer die maximal mögliche Grundzulage in Höhe von 540 Euro im Jahr beanspruchen möchte, muss eine eigene Einzahlung von 1800 Euro in sein zertifiziertes Altersvorsorgeprodukt tätigen. Diese Bedingungen bleiben auch ohne das staatliche Standarddepot verbindlich für alle privaten Anbieter.

Advertisement

Experten warnen jedoch, dass der Wegfall der günstigen staatlichen Alternative den Druck auf die Verbraucher erhöht, die richtige Auswahl in einem unübersichtlichen Markt zu treffen. Bis zur tatsächlichen Verfügbarkeit des staatlichen Depots im Sommer bleibt die Verantwortung für die Anlageentscheidung vollends bei den privaten Finanzdienstleistern und den betroffenen Sparerinnen und Sängern.