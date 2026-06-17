Staatsanwalt berichtet von Drohungen und Beleidigungen im Gerichtssaal

Während eines Prozesses wegen gemeinschaftlichen versuchten Totschlags sah sich der Staatsanwalt Golo Osthoff im Gerichtssaal beleidigt und bedroht. Zwei Jugendliche wurden als Täter identifiziert, entschuldigten sich, müssen aber dennoch eine Geldstrafe zahlen. Der Fall zeigt nach Angaben des Staatsanwalts eine Verrohung der Sitten.

Im Dezember nahmen SEK-Beamte die Verdächtigten fest. Die Opfer hatten großes Glück, kamen jedoch mit schweren Verletzungen davon. Zu Beginn der Verhandlung am Mittwoch äußerte sich Staatsanwalt Golo Osthoff (43) besorgt über eine zunehmende Verrohung der Sitten.

Er berichtete, dass Rechtsreferendarinnen nach der vorherigen Sitzung von schockierenden Aussagen mehrerer Besucher im Zuschauerraum berichtet hätten. Ihm selbst sei mehrfach als "Bastard" oder "Scheißbastard" bezeichnet worden, außerdem habe es Drohungen wie "Ich solle meine Fresse halten" und "Ich werde schon sehen, was ich davon habe" gegeben.

Osthoff betonte, dass er sich durch diese Verleumdungen und Drohungen nicht einschüchtern lasse und nehme die späteren Entschuldigungen der beiden identifizierten Jugendlichen Daria und Nadine an, die die Äußerungen als ihnen so "rausgerutscht" bezeichneten. Dennoch beantragte er empfindliche Strafen: jeweils 200 Euro Geldstrafe oder alternativ zwei Tage Haft. Ein weiterer Teil des Prozesses fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, sodass auch Journalisten den Raum verlassen mussten.

Gegenüber BILD äußerten Daria und Nadine Reue, es sei peinlich und sie täten den betroffenen Angeklagten leid. Sie erklärten, sie seien mit den Angeklagten befreundet und es sei schwer zu ertragen, wenn unwahre Dinge gesagt würden. Den Angeklagten droht eine Verurteilung wegen gemeinschaftlichen versuchten Totschlags. In der Untersuchungshaft erfuhr der mutmaßliche Schläger Faiz von der Entwicklung





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