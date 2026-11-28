Franzi ist 29 Jahre alt und arbeitet als Staatsanwältin bei der Staatsanwaltschaft München I. In der allgemeinen Abteilung verhandelt sie vor allem Fälle der Kleinkriminalität am Amtsgericht – von Körperverletzung über Betrug bis zu Wohnungseinbrüchen.

Franzi ist 29 Jahre alt und arbeitet als Staatsanwältin bei der Staatsanwaltschaft München I. In der allgemeinen Abteilung verhandelt sie vor allem Fälle der Kleinkriminalität am Amtsgericht – von Körperverletzung über Betrug bis zu Wohnungseinbrüchen.interessiert, sagt sie gegenüber dem Bayerischen Rundfunk.

In Gerichtsverhandlungen reize es sie vor allem, wenn Sachverhalte nicht eindeutig sind. Dann müsse die Anklage anhand der Aussagen von Zeugen und weiterer Beweise geprüft werden. Ihre Aufgabe bestehe dabei nicht nur darin, Straftäter zu verfolgen, sondern auch, die Wahrheit herauszufinden.beziffert sich auf 5700 Euro. Mit einem Ortszuschlag von 170 Euro liege ihr Gesamtbrutto bei 5870 Euro.

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Als Beamtin zahle sie keine Sozialabgaben, sondern Lohnsteuer. Nach eigener Darstellung erhält sie monatlich rund 4500 Euro netto und hat nach Abzug ihrer privaten Krankenversicherung etwa 4100 Euro zur Verfügung. Für 2025 gibt sie ein Jahresbrutto von 71.600 Euro an. Verhandlungen vor Gericht sind nur ein Teil von Franzis Arbeit.