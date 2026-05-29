Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Bettina Michel

Die Staatsanwaltschaft Essen hat Anklage gegen Bettina Michel erhoben. Die Ermittler werfen ihr vor, die Alzheimer-Erkrankung ihres Vaters ausgenutzt und sich an dessen Vermögen bereichert zu haben.

Die Staatsanwaltschaft Essen hat Anklage gegen Bettina Michel erhoben, Tochter des verstorbenen Schalke-Ikonen Rudi Assauer . Die Ermittler werfen ihr vor, die Alzheimer-Erkrankung ihres Vaters ausgenutzt und sich an dessen Vermögen bereichert zu haben.

Laut Anklage sollen die Beschuldigten bereits Anfang 2012 beschlossen haben, die fortschreitende Alzheimer-Erkrankung des früheren Schalke-Managers für eigene Zwecke zu nutzen. Mit der notariellen Generalvollmacht, die Assauers damalige Privatsekretärin Sabine Söldner erhalten haben soll, sollen die Beschuldigten die Kontrolle über Assauers Konten und Immobilien übernommen haben. In den folgenden Jahren sollen die Beschuldigten mehrere Immobilien der Schalke-Legende verkauft haben. Zunächst soll es um Assauers Villa in Gelsenkirchen gegangen sein, später um ein Immobilienprojekt in Bielefeld.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Teile der Erlöse an die Beschuldigten geflossen sein sollen. Die Staatsanwaltschaft wirft den Beschuldigten unter anderem banden- und gewerbsmäßigen Betrug sowie die Abgabe einer falschen Versicherung an Eides statt vor. Die Staatsanwaltschaft hält auch die Aussage von Bettina Michel für falsch, nach der der Nachlass ihres Vaters nur noch 45.000 Euro umfasst haben soll. Die Staatsanwaltschaft erhob zusätzlich Anklage wegen einer falschen Versicherung an Eides statt.

Die Verteidiger von Michel und Söldner erklärten, ihre Mandantinnen seien besorgt, weil nun durch eine öffentliche Hauptverhandlung Details aus dem Familienleben nach außen getragen werden. Die Anwälte teilten auch mit, dass sie glauben, dass hier vieles erheblich heißer gekocht wird als es tatsächlich war





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