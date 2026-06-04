Staatsanwaltschaft erhebt Anklage wegen versuchten Mordes gegen Fußballstadion‑Täter

Nach den Ausschreitungen beim Zweitligaderby zwischen Magdeburg und Dresden wird der 29‑jährige Max R. wegen versuchten Mordes, schwerem Landfriedensbruch und gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Er soll einen 15 kg schweren Stein auf Polizisten geworfen haben. Der Prozess beginnt im nächsten Monat.

Die Staatsanwaltschaft hat nach den gewaltsamen Ausschreitungen beim Zweitligaspiel zwischen dem 1. FC Magdeburg und Dynamo Dresden Ende Januar Anklage wegen versuchten Mordes gegen den 29‑jährigen Max R. erhoben.

Der Beschuldigte soll im Rahmen des Derby‑Chaos Polizisten angegriffen und dabei versucht haben, einen von ihnen zu töten. Laut Anklage habe er einen etwa 15 Kilogramm schweren Pflasterstein aus kurzer Distanz mit voller Wucht auf die Einsatzkräfte geworfen und damit den Kopf eines Beamten getroffen. Die Staatsanwaltschaft betont, dass die Kombination aus der enormen Wurfkraft, dem Gewicht des Steins und der geringen Entfernung den Täter zumindest billigend in Kauf genommen habe, dass sein Handeln zu tödlichen Verletzungen führen könne.

Neben dem Vorwurf des versuchten Mordes wird ihm darüber hinaus besonders schwerer Landfriedensbruch, gefährliche Körperverletzung und ein besonders schwerer Angriff auf Vollstreckungsbeamte zur Last gelegt. Max R. wurde bereits am 28. Januar festgenommen und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen ergaben, dass der mutmaßliche Täter nicht nur im Stadion, sondern auch in seiner unmittelbaren Umgebung aktiv geworden sei.

Max R. lebt im Salzlandkreis, nur etwa 300 Meter von der Fachhochschule für Polizeidienst in Magdeburg entfernt, wo täglich zahlreiche Polizeianwärter trainieren. Der Beschuldigte frequentierte einen 24‑Stunden‑Fitnessclub in der Nähe, in dem er über Jahre hinweg gemeinsam mit jungen Ordnungshütern trainierte. Ein Kollege, der an den Ausschreitungen beteiligt war, erkannte ihn dort trotz einer Sturmhaube und eines Schals, die er zur Tarnung trug. Dieser Hinweis ermöglichte es den Ermittlern, den Täter schnell aufzuspüren.

Der Fall verdeutlicht, wie eng das private Umfeld von Verdächtigen in solchen Situationen mit den öffentlichen Sicherheitsstrukturen verwoben sein kann. Im Zuge des Verfahrens wird nun geprüft, ob die Tat den Tatbestand des versuchten Mordes erfüllt, da die gerichtliche Definition ein bewusstes, gefährliches Handeln erfordert, das mit dem Ziel der Tötung ausgeführt wird. Die Staatsanwaltschaft argumentiert, dass das bewusste Werfen des schweren Steins und die Kenntnis der potenziellen tödlichen Konsequenz den Vorsatz zum Tode begründen.

Gleichzeitig wirft die Anklage wegen besonders schwerem Landfriedensbruch die erhebliche Gefährdung der öffentlichen Ordnung und die massive Gewalt gegen die Polizei in den Vordergrund. Der Prozess wird voraussichtlich im kommenden Monat beginnen, wobei die Öffentlichkeit gespannt die Entwicklung verfolgt, da das Ereignis die Debatte über Sicherheit bei Großveranstaltungen und den Umgang mit Gewalttaten im Sport erneut befeuert





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