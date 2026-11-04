Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Boris Palmer wegen sexuellen Übergriffs

Die Staatsanwaltschaft Tübingen prüft den Verdacht eines sexuellen Übergriffs gegen Oberbürgermeister Boris Palmer. Eine Anzeige einer unbeteiligten Person hat das Verfahren eingeleitet.

Die Justiz in Baden-Württemberg hat ein formales Ermittlungsverfahren gegen den Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer eingeleitet. Die Staatsanwaltschaft Tübingen bestätigte auf Anfrage der Nachrichtenagentur FOCUS online, dass eine Anzeige vorliegt, die den Verdacht eines sexuellen Übergriffs begründet. Dieses Vorgehen stellt eine Eskalation im aktuellen Skandal dar, da sich die rechtlichen Schritte nun von öffentlichen Anschuldigungen auf eine offizielle behördliche Prüfung verlagern.

Ermittlungen durch unbeteiligte Dritte

Ein entscheidendes Detail an diesem Verfahren ist die Herkunft der Anzeige. Die Meldung stammt nicht von der Frau, die ursprünglich die Vorwürfe gegen den Politiker erhoben hatte. Stattdessen wurde die Anzeige von einer unbeteiligten dritten Person erstattet. Das mutmaßliche Opfer selbst hat bis zum jetzigen Zeitpunkt keine eigene Strafanzeige bei den Behörden eingereicht. Dies führt dazu, dass die Staatsanwaltschaft unabhängig von einer direkten Beschwerde des Opfers handelt und den Sachverhalt ex officio, also von Amts wegen, überprüft.

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Laut offiziellen Angaben der Behörde liegt ein Anfangsverdacht für ein strafbares Verhalten vor. Aufgrund dieser Evidenz ist die Staatsanwaltschaft verpflichtet, die Umstände vollständig aufzuklären. Der Prozess der Kenntnisnahme begann bereits am zweiten November, als die ersten Informationen über die Vorwürfe in die Zuständigkeit der Anwälte und Beamten gelangten. Die formale Eingangsbestätigung der Anzeige erfolgte am Mittwoch, dem vierten November dieses Jahres.

Hintergrund der Anschuldigungen und Palms Reaktion

Der Auslöser für diese juristische Entwicklung sind schwere Vorwürfe, die von der ehemaligen Tübinger Gemeinderätin Samantha Hilsdorf stammen. Die politische Aktivistin, die der Partei Die PARTEI angehört und neunundzwanzig Jahre alt ist, machte ihre Erfahrungen öffentlich zugänglich. Sie teilte ihre Darstellung im Internet mit und belastet den Bürgermeister mit konkreten Taten.

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Hilsdorf wirft Boris Palmer vor, sie gegen ihren Willen berührt zu haben. Konkret macht sie ihm zur Last, ihr gegen ihren Zustimmung an die Brüste gegriffen zu haben. Diese Beschuldigung bildet den Kern der strafrechtlichen Relevanz, da körperliche Integrität und sexueller Selbstbestimmungsrecht zentrale Bestandteile des deutschen Strafgesetzbuchs sind. Die öffentliche Natur der Veröffentlichung sorgte für mediale Aufmerksamkeit und politischen Druck.

Boris Palmer, der vierundfünfzig Jahre alt ist, weist diese Anschuldigungen kategorisch zurück. In einer Stellungnahme, die der Boulevardzeitung BILD vorlag, betonte er die Haltlosigkeit der Vorwürfe. Er kündigte an, sich entschieden gegen diese Beschuldigungen zu wehren. Zudem erklärte er, dass er prüfen lässt, welche weiteren rechtlichen Schritte gegen die Urheber der Anschuldigungen eingeleitet werden können, um seine Reputation zu schützen.

Politische Konsequenzen und Absagen

Die politischen Auswirkungen auf das weitere Umfeld Palmers sind bereits spürbar. Auf Bitte des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Cem Özdemir hat der Bürgermeister sein Ehrenamt ausgesetzt. Özdemir, der sechzig Jahre alt ist und der Grünen-Partei angehört, forderte ein ruhiges Vorgehen. Palmer ruht daher seine Tätigkeit als Berater für Staatsmodernisierung und Verwaltungsvereinfachung der Landesregierung vorerst.

Neben den politischen Sanktionen wurden auch kulturelle Verpflichtungen gestrichen. Ein Auftritt, den Palmer als Stand-up-Comedian geplant hatte, wurde abgesagt. Die Veranstaltung sollte am Donnerstag im Sudhaus in Tübingen stattfinden. Der Betreiber des Lokals rechtfertigte die Absage mit der aktuellen Lage.

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Eine Sprecherin des Veranstaltungsorts gab bekannt, dass man die Veranstaltung angesichts der aktuellen Ereignisse nicht stattfinden lassen könne. Diese Entscheidung unterstreicht die breite gesellschaftliche Resonanz, die die Vorwürfe auslösen. Es bleibt abzuwarten, wie die Staatsanwaltschaft die Beweislage bewertet und ob das Verfahren zu einem Anklageergebnis führt. Die Öffentlichkeit verfolgt den Fall aufmerksam, da er hohe Ämter und lokale Politik betrifft.