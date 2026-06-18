Staatsanwaltschaft ermittelt nach Tod eines Kleinkindes in überhitztem Auto in Schorndorf

Nachdem ein einjähriges Mädchen in einem geparkten Auto in Schorndorf ums Leben kam, ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen die Mutter wegen fahrlässiger Tötung. Das Kind wurde über mehrere Stunden bei hohen Temperaturen allein im Fahrzeug zurückgelassen. Eine Obduktion soll die genauen Todesumstände klären.

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart ermittelt wegen fahrlässiger Tötung nach dem Tod eines einjährigen Mädchens in Schorndorf bei Stuttgart. Der Vorwurf richtet sich gegen die 44-jährige Mutter des Kindes.

Nach ersten Erkenntnissen soll die Frau das etwa 20 Monate alte Mädchen über mehrere Stunden allein im Auto zurückgelassen haben. Als sie gegen 15 Uhr zurückkehrte, war das Kind bereits leblos. Der Vorfall ereignete sich auf einem Parkplatz vor einer Kletterhalle, wo an diesem Tag Umgebungstemperaturen von etwa 28 Grad im Schatten gemessen wurden. In dem geschlossenen Fahrzeug dürften die Temperaturen schnell auf ein für Menschen, insbesondere für Kleinkinder, lebensbedrohliches Niveau angestiegen sein.

Die genauen Todesumstände müssen noch aufgeklärt werden. Eine Obduktion des Mädchens soll weitere Erkenntnisse liefern, insbesondere ob die Hitze oder mögliche gesundheitliche Vorerkrankungen zum Tod geführt haben. Ebenso ungeklärt ist, warum die Mutter ihr Kind für so lange Zeit im Fahrzeug vergaß. Die Polizei äußerte sich bislang nicht zum Aufenthaltsort des Vaters während dieses Zeitraums.

Der Fall verdeutlicht einmal mehr die extreme Gefahr, die schon kurzfristiges Eingeschlossensein in Fahrzeugen bei warmem Wetter für Kinder und Haustiere darstellt. Babys und Kleinkinder sind besonders gefährdet, da sie weniger schwitzen und ihren Körper schlechter abkühlen können. Gleichzeitig haben sie eine höhere Stoffwechselrate und produzieren dadurch mehr Wärme.

Zudem ist ihre Hautoberfläche im Verhältnis zum Körpergewicht größer, was die Wärmeabgabe zusätzlich erschwert. Selbst bei moderaten Außentemperaturen heizen sich Autos innerhalb von Minuten auf kritische Temperaturen auf. Experten warnen daher eindringlich davor, Kinder auch nur für kurze Zeit allein im Auto zu lassen. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Polizei dauern an





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