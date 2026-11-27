Vor nahezu einem Jahr begann der Prozess gegen den mutmaßlichen Pädokriminellen. Der 22-Jährige soll über das Internet Kinder und Jugendliche missbraucht haben.

- Vor nahezu einem Jahr begann der Prozess gegen den mutmaßlichen Pädokriminellen. Der 22-Jährige soll über das Internet Kinder und Jugendliche missbraucht haben. Die Hamburger Staatsanwaltschaft fordert eine Haftstrafe von zehn Jahren für den mutmaßlichen Pädokriminellen „White Tiger“.

Das teilte sie nahezu ein Jahr nach Beginn des unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführten Verfahrens am Hamburger Landgericht mit. Genau genommen hat die Anklagebehörde am Donnerstag eine Jugendstrafe von zehn Jahren für den 22-Jährigen und die Anordnung einer vorbehaltenen Sicherungsverwahrung beantragt. Zuvor berichteten mehrere Medien. Die Staatsanwaltschaft fordert damit die nach dem Jugendgerichtsgesetz mögliche Höchststrafe für Jugendliche, wie eine Behördensprecherin erläuterte.

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Der Angeklagte soll Taten auch als Jugendlicher begangen haben. Nach Antrag der Staatsanwaltschaft soll der mutmaßliche Täter unter anderem wegen Mordes an einem 13-jährigen US-Amerikaner verurteilt werden. Vorbehaltene Sicherungsverwahrung bedeutet, dass es nach Haftende zu einem weiteren Verfahren kommt, sollte das Gericht dem Antrag der Staatsanwaltschaft folgen. In diesem Prozess müsste ein Gericht entscheiden, ob der Deutsch-Iraner in Sicherungsverwahrung muss, also eingesperrt bleibt.