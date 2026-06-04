Staatsanwaltschaft fordert lebenslange Haft für Todesfahrt über Magdeburger Weihnachtsmarkt

Im Prozess um den Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt hat die Generalstaatsanwaltschaft lebenslange Freiheitsstrafe für den Angeklagten Taleb al-Abdulmohsen gefordert. Sechs Menschen starben, über 300 wurden verletzt.

Im Prozess um die Todesfahrt über den Magdeburg er Weihnachtsmarkt hat die Generalstaatsanwaltschaft eine lebenslange Freiheitsstrafe für den Angeklagten Taleb al-Abdulmohsen gefordert. Der 51-jährige Arzt aus Saudi-Arabien soll am 20.

Dezember 2024 sechs Menschen getötet und mehr als 300 weitere verletzt haben. Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft plante er die Tat über einen längeren Zeitraum und hinterließ im Tatfahrzeug ein Testament. Oberstaatsanwalt Matthias Böttcher betonte, die nur etwa eine Minute dauernde Amokfahrt habe jede menschlich begreifbare Dimension gesprengt. Das Leid für die Opfer und ihre Familien sei kaum in Worte zu fassen.

Kurz nach 19 Uhr fuhr der Angeklagte durch eine Lücke in den Betonabsperrungen auf den Weihnachtsmarkt. Mit seinem BMW raste er teils in Schlangenlinien durch die Menschenmenge und erreichte laut Anklage Geschwindigkeiten von bis zu 48 km/h. Die Besucher hatten kaum eine Chance, sich in Sicherheit zu bringen. Allein im ersten Fahrtabschnitt sieht die Staatsanwaltschaft 24 Fälle des versuchten Mordes in Tateinheit mit schwerer Körperverletzung.

Im weiteren Verlauf der Fahrt geht die Anklage von insgesamt sechs vollendeten Morden sowie zahlreichen weiteren Fällen von versuchtem Mord und schwerer Körperverletzung aus. Die Opfer erlitten schwerste körperliche und seelische Verletzungen. Viele von ihnen leiden bis heute unter Angstzuständen, Panikattacken und Schlafstörungen, meiden Menschenmengen und kämpfen mit den Folgen des Anschlags. Nach Auffassung der Anklage verfolgte Taleb al-Abdulmohsen keine ernsthaften ideologischen Ziele.

Es ging und gehe dem Angeklagten nur um sich selbst, sagte Böttcher. Der ehemalige Psychiater habe vor allem Aufmerksamkeit und Anerkennung gesucht. Der psychiatrische Sachverständige attestierte ihm eine narzisstische Persönlichkeitsstörung und stufte ihn weiterhin als gefährlich ein. Die Staatsanwaltschaft erinnerte immer wieder an das Schicksal der Opfer.

Zahlreiche Betroffene haben noch immer mit schweren körperlichen Verletzungen zu kämpfen. Der Prozess wird voraussichtlich in den kommenden Wochen fortgesetzt. Die Verteidigung kündigte an, auf mildernde Umstände zu plädieren. Die öffentliche Anteilnahme an dem Fall ist groß.

Viele Menschen in Magdeburg und ganz Deutschland verfolgen die Verhandlung mit Bestürzung. Der Anschlag hat tiefe Wunden hinterlassen, sowohl bei den unmittelbar Betroffenen als auch in der Gesellschaft insgesamt. Die Forderung nach einer lebenslangen Freiheitsstrafe zeigt die Schwere der Tat, die als eine der schlimmsten in der Geschichte der Stadt gilt. Der Prozess wird voraussichtlich noch mehrere Monate dauern. Die Entscheidung des Gerichts wird mit Spannung erwartet





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