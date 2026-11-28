Die Ermittlungen gegen Christian Ulmen nehmen an Schärfe zu: Die Staatsanwaltschaft Potsdam ermittelt nun auch wegen des Verdachts der Nachstellung im Zusammenhang mit den Vorwürfen von Collien Fernandes.

Die juristische Situation um den Schauspieler Christian Ulmen verschärft sich deutlich. Die Staatsanwaltschaft Potsdam hat das Ermittlungsverfahren gegen den 51-jährigen Prominenten um eine weitere schwere Straftat ergänzt. Nun ermittelt die Behördenbehörde auch wegen des Verdachts der Nachstellung. Diese strafrechtliche Dimension steht in einem direkten Zusammenhang mit den schwerwiegenden Vorwürfen der digitalen Gewalt, die Collien Fernandes ihrem Ex-Mann vorwirft.

Rechtliche Einordnung der Nachstellung

Der Tatbestand der Nachstellung ist juristisch komplex und geht weit über einfache Belästigung hinaus. Strafbar wird dieser Verstoß, wenn jemand eine andere Person wiederholt und unbefugt nachstellt. Die Handlungen müssen das Potenzial besitzen, die Lebensgestaltung der betroffenen Person erheblich zu beeinträchtigen. Dabei spielen wiederholte Kontaktversuche oder direkte Bedrohungen eine zentrale Rolle.

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Im digitalen Zeitalter fallen auch Handlungen im Internet unter diesen Paragraphen. Der Missbrauch persönlicher Daten oder die Verbreitung von Inhalten im Namen einer anderen Person zählen ebenfalls dazu. Solche Handlungen, die darauf abzielen, die betroffene Person herabzuwürdigen oder verächtlich zu machen, sind strafrechtlich relevant und werden streng verfolgt.

Schwere Vorwürfe der digitalen Gewalt

Collien Fernandes macht dem 45-jährigen Schauspieler schwere Vorwürfe, die einen Zeitraum von mindestens einem Jahrzehnt umspannen. Sie wirft ihm vor, über lange Jahre hinweg systematischen digitalen Missbrauch betrieben zu haben. Dabei soll Christian Ulmen in ihrem Namen mit Dutzenden von Männern geflirtet haben. Die Beschuldigungen reichen bis hin zu Cybersex und der Verbreitung falscher pornografischer Aufnahmen.

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Es ist jedoch wichtig festzuhalten, dass diese gravierenden Vorwürfe aktuell nicht bewiesen sind. Die Staatsanwaltschaft prüft die Lage objektiv. Sollte die Nachstellung als erwiesen gelten, drohen Christian Ulmen im Ernstfall mehrere Jahre Haft. Die Nachstellung kann grundsätzlich mit einer Geldstrafe oder mit bis zu drei Jahren Gefängnis bestraft werden.

In besonders schweren Fällen sieht das deutsche Gesetz eine Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren vor. Strafverschärfend wirkt sich aus, wenn eine Vielzahl von Taten über einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten begangen wird. Ob diese verschärfenden Voraussetzungen im konkreten Fall von Christian Ulmen erfüllt sind, müssen die zuständige Staatsanwaltschaft Potsdam und die Ermittler noch klären.

Internationale Dimension in Spanien

Neben den deutschen Ermittlungen bleibt der Fall ein hochaktuelles Thema für die spanische Justiz. Ein Berufungsgericht auf Mallorca hat in dieser Woche entschieden, dass wegen mutmaßlicher Taten auf spanischem Hoheitsgebiet weiter ermittelt werden soll. Dieser Schritt zeigt die internationale Reichweite des Konflikts zwischen den beiden Ex-Partnern.

Collien Fernandes hatte bereits im Dezember 2025 Anzeige gegen ihren ehemaligen Ehemann in Spanien erstattet. Die dortigen Vorwürfe sind breit gefächert und beinhalten mutmaßliche Körperverletzung, Geheimnisverrat, öffentliche Beleidigung sowie schwere Bedrohung. Christian Ulmen bestreitet jedoch kategorisch, seiner Ex-Frau körperliche Gewalt angetan zu haben.

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Öffentliche Wahrnehmung und rechtliche Klarstellung

Die öffentliche Debatte um den Fall eskalierte im März 2026. Wenige Tage nach den ersten öffentlichen Vorwürfen von Collien Fernandes fand in Berlin eine Solidaritäts-Demonstration statt. Diese Protestkundgebung verdeutlicht die Polarisierung der öffentlichen Meinung. Es bleibt abzuwarten, wie sich die juristischen Verfahren in Deutschland und Spanien entwickeln.

Ein laufendes Ermittlungsverfahren bedeutet weder automatisch, dass es zu einer öffentlichen Anklage kommen wird. Es bedeutet auch nicht, dass Christian Ulmen schlussendlich verurteilt wird. Welche der vielen Vorwürfe am Ende Gegenstand möglicher Verfahren sein werden, ist bislang offen. Die unabhängige Justiz wird die Beweislage in beiden Ländern sorgfältig prüfen müssen.