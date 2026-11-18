Die Berliner Staatsanwaltschaft hat ein Ermittlungsverfahren gegen Bundeskanzler Friedrich Merz eingestellt. Es lag eine Strafanzeige der AfD wegen Verleumdung vor.

Die Berliner Staatsanwaltschaft hat ein strafrechtliches Verfahren gegen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) vollständig eingestellt. Eine initiale Prüfung des Falls erfolgte auf Anfrage des Tagesspiegels und mündete in der Entscheidung, keine Ermittlungen aufzunehmen. Der Anlass für diese behördliche Prüfung war eine Strafanzeige, die die AfD wegen Verleumdung gegen den Bundeskanzler eingebracht hatte. Die Staatsanwaltschaft begründete den Verfahrensabschluss damit, dass keine hinreichenden tatsächlichen Anhaltspunkte für eine Straftat vorlägen.

Der politische Hintergrund der Anzeige

Der Konflikt entstand während einer Rede im Deutschen Bundestag am 9. September im Rahmen der Diskussion um das Haushaltsgesetz. Friedrich Merz griff dabei Begriffe aus der Migrationspolitik der AfD auf, die oft im Zusammenhang mit dem Begriff "Remigration" diskutiert werden. Im Verlauf seiner Ausführungen sagte Merz wörtlich in Richtung der Fraktion, diese propagiere "Remigration", was in der Praxis einer Entfernung von Menschen aus Deutschland gleichkomme.

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Diese Äußerungen stießen auf den scharfen Widerstand von Stephan Brandner, dem Justiziar und Parlamentarischen Geschäftsführer der AfD-Fraktion. Brandner reichte daraufhin eine Strafanzeige wegen Verleumdung nach Paragraph 187 des Strafgesetzbuchs ein. In seinem Schreiben an die Ermittlungsbehörden betonte Brandner, dass die von Merz vertretenen Tatsachenbehauptungen falsch seien. Er verwies darauf, dass öffentlich und ausdrücklich das Gegenteil beschlossen worden sei.

Die rechtliche Abgrenzung der Meinungsfreiheit

Die Staatsanwaltschaft kam in ihrer Stellungnahme zu dem Ergebnis, dass die Äußerungen von Bundeskanzler Merz im Ergebnis unter den Schutzbereich der Meinungsfreiheit nach Artikel 5 Absatz 1 des Grundgesetzes fallen. Ein Sprecher der Behörde erklärte, die Worte seien nicht als strafrechtlich relevant zu betrachten, sondern als zulässige Meinungsäußerung. Dies gilt unabhängig davon, dass Merz zugleich Abgeordneter des Bundestags ist und sich bei seinen Worten nicht auf die sogenannte Indemnität berufen kann.

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Die Indemnität schützt Parlamentarier prinzipiell davor, wegen einer Äußerung im Parlament strafrechtlich zur Verantwortung gezogen zu werden. Eine Ausnahme bildet hier laut Gesetz jedoch "verleumderische Beleidigungen", worauf sich die AfD in ihrer Anzeige bezogen hatte. Die Staatsanwaltschaft bewertete den Anwendungsbereich von Paragraph 36 des Abgeordnetengesetzes jedoch von vornherein als nicht eröffnet. Merz habe die angezeigten Äußerungen in seiner Funktion als Bundeskanzler getätigt und nicht als Mandatsträger des Parlaments.

Kritik aus Sicht der AfD und deren Einordnung

Stephan Brandner argumentierte in der Anzeige intensiv gegen die Wortwahl des Bundeskanzlers. Die AfD definiere den Begriff "Remigration" nämlich als Maßnahmen und Anreize zur rechtsstaatlichen und gesetzeskonformen Rückführung ausreisepflichtiger Ausländer. Im Gegensatz dazu beschreibe der Vorwurf der "ethnischen Säuberung" durch Merz die gewaltsame Entfernung einer religiösen oder politischen Bevölkerungsgruppe aus einem Gebiet. Brandner führte aus, dass der Begriff historisch und völkerrechtlich mit Vertreibungen, Zwangsmaßnahmen und Tötungen verbunden sei.

Nach Ansicht des AfD-Justiziars seien die Äußerungen des Herrn Merz ehrenrührig und nach der veröffentlichten Programmatik der Partei unwahr. Die Strafanzeige zielte darauf ab, eine rechtliche Klarstellung herbeizuführen und die politische Debatte um die Richtigkeit dieser Begrifflichkeiten gerichtlich ausfechten zu lassen. Die Behörde sah in den Ausführungen von Merz jedoch keinen Verstoß gegen diese ethischen und rechtlichen Standards, der eine strafrechtliche Verfolgung rechtfertigen würde.

Verfassungsrechtliche Implikationen und nächste Schritte

Trotz der Einstellung des Strafverfahrens bleibt die Frage nach der verfassungsrechtlichen Zulässigkeit der Äußerungen offen. Amtsträger unterliegen bei Äußerungen in amtlicher Funktion einer Neutralitätspflicht. Prinzipiell ist es ihnen untersagt, sich einseitig polemisch gegen eine politische Partei auszusprechen oder diese zu diffamieren. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts kann ein solches Verhalten das Recht auf Chancengleichheit der Parteien aus Artikel 21 des Grundgesetzes verletzen.

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Ein entsprechendes Organstreitverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hätte zur Folge, dass sich die Regierung nicht auf das Grundrecht der Meinungsfreiheit berufen könnte. Grundrechte dienen primär der Abwehr staatlicher Eingriffe durch Bürgerinnen und Bürger, während Amtsträger in ihrer hoheitlichen Funktion diesen Schutz nicht in gleicher Weise genießen können. Ob der AfD-Bundesverband einen solchen Antrag tatsächlich stellen wird, ist derzeit unklar und wurde auf eine Anfrage des Tagesspiegels bisher nicht beantwortet.

Das Bundesverfassungsgericht bestätigte gegenüber der Presse, dass bisher kein entsprechendes Verfahren anhängig gemacht worden sei. Für die AfD-Fraktion schließt Stephan Brandner einen weiteren Gang nach Karlsruhe aus. Er begründete dies mit der langen Verfahrensdauer, die eine effektive politische Auseinandersetzung kaum zuließe. Die Fraktion wird das Thema somit nicht weiter juristisch verfolgen, sondern sich auf die politische Ebene konzentrieren. Die Entscheidung der Staatsanwaltschaft schließt die strafrechtliche Dimension der Debatte vorerst ab.