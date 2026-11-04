Staatsanwaltschaft Tübingen ermittelt gegen Oberbürgermeister Boris Palmer

Die Staatsanwaltschaft Tübingen prüft den Anfangsverdacht gegen Oberbürgermeister Boris Palmer. Die Ermittlungen betreffen Vorwürfe zu Palms Privatleben, die er zurückweist.

Die Staatsanwaltschaft Tübingen hat bestätigt, dass sie einen Anfangsverdacht auf strafbares Verhalten gegenüber dem Oberbürgermeister von Tübingen, Boris Palmer, prüft. Die Anklagebehörde teilte mit, dass der Sachverhalt von Amts wegen untersucht wird und dabei stets die Unschuldsvermutung gilt. Dies bedeutet, dass keine Schuld vorliegt, solange nicht das Gegenteil bewiesen ist.

Ermittlungsverfahren und offizielle Stellungnahme

Boris Palmer reagierte umgehend auf die Meldung der Deutschen Presse-Agentur und versprach eine vollständige Zusammenarbeit mit den Ermittlern. Er erklärte, alles dafür zu tun, um den Sachverhalt vollständig aufzuklären. Gleichzeitig wies der 54-Jährige die gegen ihn erhobenen Vorwürfe scharf zurück und bezeichnete diese als haltlos. Palmer kündigte an, sich gegen die Anschuldigungen zur Wehr zu setzen und rechtliche Schritte prüfen zu lassen.

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Ruhestellung als Berater und Amtsführung

Infolge der öffentlichen Vorwürfe, die sein Privatleben betreffen, hat Boris Palmer seine Tätigkeit als Bürokratieberater der Landesregierung Baden-Württemberg ruhen lassen. Diese Entscheidung traf er bereits am Dienstag in einer offiziellen Stellungnahme. Trotz dieser Pause führt er weiterhin seine Geschäfte als Oberbürgermeister der Stadt Tübingen aus. Der Stadtspreiser bestätigte, dass sich Palmer zwar nicht an öffentlichen Terminen beteiligt, aber regelmäßig seinen Arbeitsplatz im Rathaus besucht.

Hintergrund der Anzeige und Instagram-Vorwürfe

Die Ermittlungen wurden durch Vorwürfe ausgelöst, die Anfang der Woche auf Instagram publiziert wurden. Ein Account, der einer ehemaligen Abgeordneten des Tübinger Gemeinderats zugeschrieben wird, hatte die Anschuldigungen verbreitet. Die Deutsche Presse-Agentur konnte bisher keinen Kontakt zu der Frau aufnehmen. Laut Angaben der Staatsanwaltschaft hat die Person, die die Vorwürfe erhoben hatte, selbst keine Strafanzeige gestellt.

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Rolle unbeteiligter Dritter bei der Anzeige

Stattdessen erstattete nun eine sogenannte unbeteiligte Person Anzeige bei der Staatsanwaltschaft. Nach aktuellem Kenntnisstand steht diese Person weder mit dem Sachverhalt noch mit den betroffenen Parteien in Verbindung. Der Verdacht bezieht sich auf den Vorwurf eines sexuellen Übergriffs. Die Behörde betonte, dass es sich um eine eigenständige Handlung dieses Dritten handelt, die unabhängig von den ursprünglichen Social-Media-Posts erfolgte.

Politische Einordnung und Parteihintergrund

Boris Palmer war bis zum Jahr 2023 Mitglied der Grünen, trat jedoch aufgrund eines innerparteilichen Streits aus der Partei aus. In jüngster Zeit zeigte er Interesse an einer Rückkehr zu den Grünen, was auch von führenden Köpfen der Partei positiv aufgenommen wurde. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Özdemir) hatte bereits früher geäußert, dass er sich einen Weg für Palmer zurück in die Partei wünscht. Die aktuellen Entwicklungen stellen somit eine neue Herausforderung für diese politischen Annäherungsversuche dar.