Die Staatskanzlei Sachsen gab 923,51 Euro für den Transport eines Christstollens an Papst Leo XIV. aus. Details zum why und to wie der Weg über die Alpen.

Die Staatskanzlei in Dresden hat für den Sondertransport eines geschenkten Christstollen s nach Rom insgesamt 923,51 Euro ausgegeben. Dieses Geld wurde verwendet, um das vier Kilogramm schwere Gebäck aus dem Erzgebirge unbeschadet zum Vatikan zu bringen. Der Empfänger des exklusiven Geschenks war Papst Leo XIV. statt einer Reise mit dem Flugzeug entschieden sich die Verantwortlichen für eine Autofahrt durch die Alpen. Dies geschah, um Schäden am empfindlichen Konditorwerk zu vermeiden. Die Entscheidung fiel im September, als die Fahrt vorbereitet wurde. Es handelt sich dabei um eine spezifische Ausgabe für das Ministerpräsidentenhaus.

Transportdetails und Fahrzeugwahl

Der Stollen reiste in einem BMW 740d xDrive von Dresden nach Rom. Dieser Dienstwagen wurde eigens für den Auftrag der Staatskanzlei eingesetzt. Im Innenraum befanden sich neben dem Hauptgeschenk weitere Präsentationen. Dazu gehörten ein Stollenbrett und ein passendes Stollenmesser. Zehn weitere Gastgeschenke waren ebenfalls im Fahrzeug untergebracht. Diese Bestanden aus Meissener Porzellan und kleineren Präsensen. Sie waren für Gesprächspartner von Ministerpräsident Michael Kretschmer gedacht. Der Ministerpräsident gehört der Partei CDU an. Die Fahrt führte direkt über die Alpen nach Italien.

Also read Weiter frostig in Sachsen - nachts bis minus 9 Grad

Sicherung gegen Bruch und Puderzucker

Im sächsischen Volksglauben gilt ein gebrochener Stollen als schlechtes Omen. Vor diesem Hintergrund sorgte die Staatskanzlei für umfangreiche Sicherungsmaßnahmen. Es gab keinen Ersatz-Stollen im Wagen, falls etwas schiefging. Der Karton wurde extra groß dimensioniert. Er passte nicht ins Flugzeug-Handgepäck. Die Verantwortlichen schätzten das Risiko bei Aufgabegepäck als zu hoch ein. Daher wählten sie den teureren Weg per Auto. Der Stollen lag in einer Folientüte verpackt. Dies sollte die Puderzuckerschicht vor Beschädigung schützen. Der Fahrer transportierte zusätzlich Unterlagen. Es gab Unterlagen für eine Sitzung mit Partnern aus der Region Latium. Eine Flagge des Freistaates Sachsen war ebenfalls an Bord.

Advertisement

Kostenstruktur und Kritik im Landtag

Die genauen Kosten wurden nun im Detail bilanziert. Mehr als die Hälfte der Gesamtkosten entfiel auf Kraftstoff. Dazu kamen die Verschleißkosten des Fahrzeugs. Diese Posten wurden dem Linken-Abgeordneten Gebhardt vorgerechnet. Die Staatskanzlei rechtfertigt die Ausgaben damit. Auch Mautgebühren in Italien und Österreich wurden fällig. Hinzu kamen Parkgebühren im Wert von 18,00 Euro. Diese Summe musste für den Parkplatz in Rom bezahlt werden. Die Kosten für den Fahrer sind ebenfalls im Total enthalten. Mehr als 200 Euro fielen für Übernachtungskosten an. Das Tagegeld für den Chauffeur war ebenfalls Teil der Abrechnung. Dies sind die kompletten Ausgaben für die reine Beförderung.

Kontext der diplomatischen Reise

Die Reise war Teil einer größeren diplomatischen Aktivität. Ministerpräsident Michael Kretschmer plante Gespräche vor Ort. Die Region Latium war das Ziel der Verhandlungen. Die Geschenke dienten der pflegenden Beziehung. Meissener Porzellan steht für sächsiche Handwerkstradition. Der Christstollen symbolisiert die heimatliche Verbundenheit. Die Staatskanzlei legte Wert auf die Unversehrtheit des Geschenks. Ein beschädigtes Paket hätte diplomatisch unpassend gewirkt. Die Planung erforderte Logistik außerhalb des Reisens. Der BMW diente als mobile Transportkiste. Die Sicherheit der Ware hatte Priorität. Dies rechtfertigte den hohen finanziellen Aufwand im Nachhinein.