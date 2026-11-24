Die sächsische Staatskanzlei hat 923,51 Euro für den Transport eines Christstollens nach Rom ausgegeben. Ein Linken-Abgeordneter kritisiert die Kosten für das Geschenk an Papst Leo XIV.

Die Sächsische Staatskanzlei hat exakt 923,51 Euro für den aufwendigen Transport eines Christstollen s in den Vatikan ausgegeben. Dieses Geschenk war an Papst Leo XIV. adressiert und sollte die diplomatischen Beziehungen zwischen Sachsen und dem Heiligen Stuhl stärken. Statt den Pfad der Regierungsmitglieder mit dem Flugzeug zu wählen, entschieden sich die Verantwortlichen für eine Chauffeur-Tour über die Alpen.

Logistische Planung und Fahrzeugwahl

Der historische Backwagen aus dem Erzgebirge reiste im September in einem BMW 740d xDrive von Dresden nach Rom. Das etwa vier Kilogramm schwere Gebäck konnte nicht als Handgepäck mitgeführt werden. Die Staatskanzlei begründete dies mit der Größe und der speziellen Verpackung des Kartons, die ein Mitnehmen in die Kabine unmöglich machten. Ein Transport im Aufgepäck des Flugzeugs wurde als zu riskant eingestuft, da die Gefahr einer Beschädigung des zarten Teigs als zu hoch bewertet wurde.

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Um den Stollen sicher zu befördern, verpackten die Mitarbeiter ihn sorgfältig in einer Folientüte. Dieses Maß sollte sicherstellen, dass die feine Puderzuckerschicht auf der Oberfläche der Torte nicht durch Reibung oder Druck beschädigt wird. Da kein zweiter Stollen als Ersatz im Fahrzeug mitgeführt wurde, lag der Fokus vollständig auf der unversehrten Ankunft des Einzelstücks im Vatikan.

Kostenstruktur und Begründung der Ausgaben

Die Abrechnung der Kosten zeigt eine detaillierte Aufschlüsselung der notwendigen Ausgaben für die mehrtägige Reise. Mehr als die Hälfte der Gesamtkosten von 923,51 Euro entfällt auf Kraftstoff und den Verschleiß des Dienstwagens. Zusätzlich fielen Mautgebühren in Italien und Österreich an, die für die Nutzung der Autobahnen auf der Strecke von Sachsen nach Rom berechnet wurden.

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Auf der Abrechnung finden sich zudem spezifische Posten wie 18,00 Euro für Parkgebühren in Rom. Nicht zu vernachlässigen sind die personellen Kosten, die sich auf mehr als 200 Euro belaufen. Dieser Betrag umfasst Übernachtungskosten und das Tagegeld für den Fahrer der Staatskanzlei, der den Wagen von Dresden bis nach Rom steuerte.

Kritik durch Linken-Abgeordneter Gebhardt

Die detaillierten Kosten wurden in einer parlamentarischen Anfrage des Linken-Abgeordneten Gebhardt thematisiert. Gebhardt hinterfragte die Notwendigkeit des teuren Transports und wies auf die hohen Ausgaben hin, die von den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern aufgebracht wurden. Die Staatskanzlei verteidigte die Entscheidung mit Verweis auf die kulturelle Bedeutung des Geschenks und die logistischen Constraints.

Die Behörde führte an, dass es im sächsischen Volksglauben als schlechtes Omen gilt, wenn ein Christstollen während des Transports zerbricht. Diese kulturelle Sensibilität habe bei der Planung der Reise eine Rolle gespielt. Daher wurde der Aufwand in Kauf genommen, um jeden denkbaren Schaden an dem Gebäck zu vermeiden.

Dezember-Reise und weitere diplomatische Geschenke

Der Transport geschah zeitgleich mit der Dezember-Reise von Ministerpräsident Michael Kretschmer. Während der Christstollen den umständlichen Weg per Auto nahm, reiste der Ministerpräsident selbst mit dem Flugzeug nach Rom. Dort plante Kretschmer Gespräche mit Partnern aus der Region Latium. Der Transportwagen diente dabei als Begleitung für weitere diplomatische Aufgaben.

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Neben dem Kuchen beförderte der Fahrer der Staatskanzlei zehn weitere Gastgeschenke für Gesprächspartner von Kretschmer. Diese Präsenten bestanden aus Meissener Porzellan und kleineren, lokalen Artikeln. Zudem nahmen die Sicherheitskräfte eine Flagge des Freistaates Sachsen und Unterlagen für die anstehende Sitzung mit ein. Die Kombination aus kulinarischem Geschenk und politischem Handout unterstrich die Bedeutung des Besuchs.