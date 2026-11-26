Im Gelsenkirchener Norden ist ein Stolperstein aus einem Gehweg herausgenommen und entwendet worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Loch klafft auf dem Geweg der Horster Straße im Stadtteil Buer, direkt vor einem Lebensmittelgeschäft. Dort war bis zuletzt der Stolperstein verlegt. Der in den Boden eingelassene Gedenkstein mit einer Messingtafel erinnerte - wie andere Stolpersteine - an verfolgte, vertriebene und ermordete Opfer des Nationalsozialismus.

Wer ihn herausgenommen hat und warum - unklar. Fest steht nach Polizeiangaben, dass der Stolperstein zuletzt am Montagmorgen an Ort und Stelle gesehen wurde, gestern Mittag wurde der Diebstahl dann bemerkt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die etwas beobachtet haben. Der Staatsschutz hat außerdem die Ermittlungen aufgenommen.

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Dieser ist immer dann zuständig, wenn eine politisch motivierte Straftat nicht ausgeschlossen werden kann. Innenverteidiger Hasan Kurucay ist seit Monaten eine Konstante im Spiel von Schalke 04. Einen neuen Vertrag hat er noch nicht. Ob Zehner, Sechser oder auf Außen: Dejan Ljubicic ist für Schalke kaum zu ersetzen. Trainer Muslic weiß genau, was er an ihm hat.