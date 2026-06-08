Staatsschutz und Antiterrorzentrum übernehmen Ermittlungen nach verheerendem Umspannwerksbrand in Reutlingen

Nach einem großflächigen Stromausfall infolge eines Brandes im Umspannwerk von Reutlingen übernehmen Staatsschutz und Antiterrorzentrum die Ermittlungen. Innenminister Hagel spricht von möglichen terroristischen Motiven, während tausende Menschen von der Unterbrechung der Infrastruktur betroffen sind.

Nach dem verheerenden Brand, der das Umspannwerk an der Markwiesenstraße im Stadtteil Betzingen von Reutlingen in die Luft jagte, hat das Landkriminalamt mit seinem Antiterrorzentrum und dem Staatsschutz die Ermittlungen übernommen.

Innenminister Manuel Hagel (38, CDU) erklärte am Montagabend, dass die Täter mit aller Härte zur Verantwortung gezogen werden sollen. Dabei betonte er, dass der Verdacht derzeit auf vorsätzlicher Brandlegung und einer möglichen Störung öffentlicher Betriebe liege, jedoch noch keine endgültige Bewertung möglich sei. Die Ermittlungen sollen ergebnisoffen in alle Richtungen gehen, um zu klären, ob es sich um einen bloßen Brandanschlag oder um einen terroristischen Akt handelt.

Gegen 1.40 Uhr morgens brach das Feuer im Umspannwerk aus und brachte die Infrastruktur der Großstadt in Sekunden zum Erliegen. Kliniken und Pflegeheime schalteten sofort in den Krisenmodus, Verkehrsampeln fielen aus und Teile des Mobilfunk‑ sowie des Internetnetzes wurden gestört. Reutlingens Oberbürgermeister Thomas Keck (SPD) wies darauf hin, dass das städtische Krankenhaus von dem Stromausfall betroffen war - ein Umstand, der Menschenleben gefährdet habe und deshalb als unverzeihlich zu bewerten sei.

Er betonte, dass die Stadt sich verteidigen müsse, obwohl bislang noch nicht klar sei, gegen wen die Angriffe gerichtet seien. Der Innenminister nannte konkrete Zahlen: Rund 7.600 Gebäude und etwa 40.000 Einwohner seien von dem Blackout betroffen. Viele Haushalte konnten noch nicht wieder ans Netz angeschlossen werden. Um die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten, kündigte Hagel verstärkte Präsenzmaßnahmen der Polizei im Bereich kritischer Infrastruktur an.

In den betroffenen Stadtteilen soll in der Nacht eine Einsatzhundertschaft patrouillieren, damit die Bevölkerung ein Gefühl von Sicherheit erlangt. Die Ermittlungen werden nun von den spezialisierten Einheiten des Staatsschutzes und des Antiterrorzentrums fortgeführt, um die Verantwortlichen zu identifizieren und zur Rechenschaft zu ziehen





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