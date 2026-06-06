Die Märkte blieben die Woche über weitgehend stabil. Der DAX, S&P 500, Nasdaq und Dow erlebten leichte Schwankungen, während geopolitische Entwicklungen in Osteuropa und im Nahen Osten sowie leise steigende Ölpreise die Stimmung beeinflussten. Daten aus Deutschland, der Eurozone und den USA, darunter Einzelhandelsumsätze, Inflationszahlen und Arbeitsmarktberichte, lieferten weitere Impulse. Der EUR/USD zeigte kaum große Schwankungen.

In dieser Berichtswoche hielten die großen europäischen und amerikanischen Börsen ein kühles, weitgehend stabilisiertes Bild. Der DAX begann die Woche bei 25.083 Punkten, konnte die historische Feststellung von 25.000 jedoch nicht konsequent verteidigen.

Bereits am Montag fiel er innerhalb einer Stunde um mehr als 300 Punkte, bevor er sich im weiteren Verlauf der Woche wieder erholte. Der Index landete am Freitagmittags knapp unter dem 25.000-Punkte-Marker, was ein logisches Rückgangspotenzial von ungefähr 1 % über die gesamte Woche bedeuten würde. Auch für die US-Indizes war der Verlauf in der Regel ruhig. Der S&P 500 startete bei 7.582 Punkten und schloss die Woche bei 7.537 Punkten, so dass das Verhältnis zur Eröffnung fast unverändert blieb.

Im Vergleich dazu konnte die Nasdaq beträchtlich verlieren: Eröffnete bei 30 925 Punkten, fiel aber am Freitag auf 29 992 Punkte und erreichte damit im Laufe der Handelsminuten einen Rückgang von nahezu 3 %. Der Dow Jones Industrial Average zeigte dagegen einen leichten Anstieg während der gesamten Woche, obwohl er am Freitag auf 51 610 Punkte stieg und anschließend auf unter 51 400 Punkte sank.

Ein entscheidender Einflussfaktor für die Marktstimmung waren die politischen Entwicklungen in Osteuropa und im Nahen Osten. Der ukrainische Präsident Vermahn steckte erneut Gespräche mit Präsident Putin an - ein Brief wurde am Donnerstagabend veröffentlicht, der die Bereitschaft zu einem Waffenstillstand betonte. Gleichzeitig wurde ein lokales Treffen auf neutralem Boden angestrebt, bei dem EU und USA mediat verstehen.

Im nahöstlichen Gefüge lief die Folgerung fort - Israel und der Libanon verhandelten in den USA über eine mögliche Waffenruhe trotz anhaltender Spannungen mit der Hisbollah. Auf wirtschaftlicher Ebene verzeichneten die Ölpreise einen leichten Aufwärtstrend. WTI-Crude Futures stiegen von etwa 88,50 USD auf bis zu 97 USD während Brent von 92,58 USD auf nahezu 99 USD pro Barrel kletterte. Die wirtschaftlichen Daten lieferten weitere Subtilitäten.

Am Montag erschienen die deutschen Einzelhandelsumsätze für April - ein Rückgang von 0,3 % im Monatsvergleich und 0,2 % gegenüber dem Vorjahresmonat verriet eine beständige, wenn auch verlangsamte Konsumphase. Dienstag folgten die Inflationszahlen der Euro‑Zonen, in denen die Verbraucherpreise im Mai auf 3,2 % des Vorjahres stiegen, das höchste Niveau seit September 2023. Diese Angriffsleistung der Ölpreise, verstärkt durch den Iran‑Krieg, schärfte die Diskussion um mögliche Zinserhöhungen durch die EZB. An der Wochenendfinanzierung waren die US-Arbeitsmarktdaten besonders hervorzuheben.

Die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft wuchs im Mai um 172.000 Stellen, wobei die Arbeitslosenquote bei 4,3 % stay. Die Zuwächse kamen hauptsächlich aus Freizeit, dem Gastgewerbe, der Kommunalverwaltung und dem Gesundheitswesen; die Finanzdienstleistungen registrierten jedoch einen Rückgang. Diese Zahlen werden von Analysten als Schlüsselfaktor für den zukünftigen Kurs der US‑Notenbank und globale Zinsstraßlinien betrachtet.

Darüber hinaus sandte sich über die Woche hinweg kein abruptes Wechselkursverhalten an den EUR/USD. Der Kurs bewegte sich im Bereich von 1,1655, griff auf unter 1,16 zwischen Mittwoch und Donnerstag, erholte sich aber im Rest der Woche wieder zentriert. Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Finanzmärkte trotz geopolitischer Spannungen und wirtschaftlicher Unsicherheiten in der Runde eines sanften, unveränderten Gleichgewichts verharrten





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