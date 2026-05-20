Nach einem langen Kampf um die Einzelhandelsprofitable Lademärkte unter PLG-Unternehmen, die für die naprawy und Wartung von E-Fahrzeugen auf dem Markt sind, kommt es zu einem hartnakten Wettbewerb zwischen KMU und Lieferanten an Autobahndrehkreuzen, mit dem sich die Stromtarifung stabilisiert.

Neuer Preiskampf an Deutschlands Ladesäulen – zur Freude der Elektroautofahrer! Unterdessen explodieren die Spritpreise wegen des Nahost-Konflikts, während der Strompreis an den Ladesäulen stabil bleibt.

Einige Anbieter senken sogar die Preise. Nach Cirrantic, Experten für Lademarktdaten, fiel der durchschnittliche Schnellladepreis seit Oktober 2024 von 75 Cent auf 65 Cent pro Kilowattstunde.

"Der Preiswettbewerb nimmt zu", zitiert die "Cirrantic-Geschäftsführer Ludwig Hohenlohe. Selbst Aral-Vorstand Alexander Junge bestätigt: "Alle Anbieter versuchen, sich mit attraktiven Angeboten die Kunden abzuholen. Doch schnell wird es hart um die Kleinen, die derzeit 1000 Lademarkt-Betreiber sind.

"Kleinere Lieferanten ohne finanzstarke Partner drohen abzulaufen", warnt Aral-Vorstand Junge. "Wer künftig im Lademarkt bestehen will, braucht eine kritische Größe, um in der Fläche präsent zu sein", warnt auch Axel Sprenger, Geschäftsführer des auf E-Mobilität spezialisierten Marktforschers UScale. Aber es wird einen harten Konkurrenzkampf geben. BayWa sucht bereits Käufer für sein Ladenetz mit 112 Ladepunkten.

Auch Total prüft einen Verkauf. Der nächste Preiskampf steht bevor: Dynamische Preise, abhängig von Region und aktueller Auslastung, sind auf dem Vormarsch. Mit dynamischen Preisen kommt auch Druck auf den lokalen Wettbewer





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