Stabilus, Hochtief und Bechtle: Quartalszahlen zeigen gemischte Signale

Stabilus kündigt Abschreibungen an, während Hochtief und Bechtle ihre Gewinne steigern. Ein Überblick über die aktuellen Finanzberichte der DAX- und SDAX-Konzerne.

Der Autozulieferer und Industrieausrüster Stabilus aus Koblenz verzeichnet im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025/26 signifikante Verluste aufgrund schwacher Nachfrage in Nord- und Südamerika. Das Unternehmen teilte am Donnerstag mit, dass nicht zahlungswirksame Wertminderungen auf den Firmenwert (Goodwill) das operative Ergebnis (Ebit) belasten. Diese Abschreibungen belaufen sich auf rund 67 Millionen Euro und führen zu einem deutlichen Rückgang des operativen Ergebnisses.

Finanzielle Einbußen bei Stabilus

Laut vorläufigen Zahlen rutschte das Ebit im vierten Quartal auf minus 48,1 Millionen Euro ab. Analysten hatten hier noch mit einem Plus von 2,4 Millionen Euro gerechnet. Aufgrund dieses Gewinnrückgangs plant der Vorstand, die Dividende von zuletzt 0,35 Euro auf 0,22 Euro je Aktie zu kürzen. Trotz dieser Negativmeldungen lief das operative Geschäft für das im SDAX notierte Unternehmen besser als erwartet.

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Der Umsatz lag im vierten Quartal bei 302,1 Millionen Euro und übertraf die Markterwartungen von 267,4 Millionen Euro deutlich. Auch das um Sondereffekte bereinigte Ebit fiel mit 28,9 Millionen Euro höher aus als die prognostizierten 21,9 Millionen Euro. Lediglich der bereinigte Free Cashflow verfehlte mit 39,5 Millionen Euro die Schätzungen der Analysten.

Wachstumsschub bei Baukonzern Hochtief

Der Essener Baukonzern Hochtief hat sein Wachstum im dritten Quartal weiter beschleunigt. Die Tochter des spanischen Infrastrukturriesen ACS profitierte dabei stark von Aufträgen für Rechenzentren in Asien, den USA und Europa. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 22,3 Prozent auf 11,9 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

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Der operative Gewinn legte um 44,8 Prozent auf 272 Millionen Euro zu. Der Auftragseingang kletterte um 62,6 Prozent auf 17,1 Milliarden Euro. Der Auftragsbestand erreichte knapp 90 Milliarden Euro, was bedeutet, dass Hochtief rein rechnerisch für zwei Jahre ausgelastet ist. Besonders im Bereich Künstliche Intelligenz, Digitalisierung und Technologie stieg der Auftragsbestand um mehr als 90 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Hochtief-Chef Juan Santamaria betonte die starke Nachfrage in den Kernmärkten, insbesondere in den Bereichen digitale Infrastruktur, Energie, Verteidigung sowie kritische Rohstoffe. Entscheidend sei es, diese Nachfrage in profitables Wachstum umzusetzen. Für das Jahr 2026 erwartet Hochtief weiterhin einen operativen Konzerngewinn von 1,025 bis 1,1 Milliarden Euro.

IT-Dienstleister Bechtle erhöht Prognose

Auch der schwäbische IT-Dienstleister Bechtle hat nach einem erfolgreichen dritten Quartal seine Gewinnprognose zum zweiten Mal in diesem Jahr erhöht. Das Unternehmen teilte am Donnerstag in Neckarsulm mit, dass der Gewinn vor Steuern 2026 um mehr als zehn Prozent steigen soll. Bisher hatte Bechtle mit fünf bis zehn Prozent mehr gerechnet.

Im dritten Quartal stieg das Ergebnis vor Steuern um 14 Prozent auf 92 Millionen Euro. Das Geschäftsvolumen schnellte um 19 Prozent auf 2,44 Milliarden Euro hoch. Bechtle erklärte, dass der Auftragsbestand auf einem Rekordniveau liegt und sich die positive Geschäftsentwicklung auch im vierten Quartal fortsetzt. Für das laufende Jahr bleiben die im Sommer erhöhten Prognosen bestehen: Der Umsatz soll um fünf bis zehn Prozent zulegen, das Geschäftsvolumen um mehr als zehn Prozent.

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Weitere Entwicklungen in der Wirtschaft

Der Nutzfahrzeug-Zulieferer SAF-Holland profitiert vom anziehenden Lkw-Markt und hat Umsatz und Gewinn gesteigert. In den ersten neun Monaten legten die Erlöse um 4,1 Prozent zu auf 1,36 Milliarden Euro. Der bereinigte Betriebsgewinn verbesserte sich um 7,6 Prozent auf 130 Millionen Euro. Wesentlicher Treiber war das Erstausrüstungsgeschäft, wobei die Erlöse insbesondere in Europa und Indien sowie im Sommer auch in Nordamerika zunahmen.

Die größte Fluggesellschaft der Golf-Staaten, Emirates, erlitt wegen der Folgen des Nahost-Konflikts in der ersten Hälfte ihres Geschäftsjahres einen Gewinneinbruch von 66 Prozent. Grund dafür sind Luftraumsperrungen und gestiegene Kerosinpreise. Der Nettogewinn sank auf 3,3 Milliarden Dirham, was rund 903 Millionen Dollar entspricht. Der Umsatz ging trotz stabiler Frachtnachfrage um 13 Prozent auf 56,9 Milliarden Dirham zurück.

Air France-KLM hat im dritten Quartal dank einer starken Nachfrage nach Langstreckenflügen und Premium-Angeboten die Gewinnerwartungen übertroffen. Der operative Gewinn lag bei 1,34 Milliarden Euro, wie die Fluggesellschaft am Donnerstag mitteilte. Diese Ergebnisse zeigen eine stark polarisierte Lage in verschiedenen Wirtschaftssektoren.