Stabilus verlängert Vertrag mit CEO Büchsner
Der Aufsichtsrat des Autozulieferers Stabilus hat den Vertrag mit Vorstandschef Dr. Michael Büchsner, der gegenwärtig interimistisch auch die Aufgaben des CFO wahrnimmt, um drei Jahre bis zum 30. September 2030 verlängert.
Der Aufsichtsrat des Autozulieferers Stabilus hat den Vertrag mit Vorstandschef Dr. Michael Büchsner, der gegenwärtig interimistisch auch die Aufgaben des CFO wahrnimmt, um drei Jahre bis zum 30.
September 2030 verlängert. Dr. Michael Büchsner ist seit 1. Oktober 2019 Vorstandsvorsitzender des Automobilzulieferers Stabilus. Nun wurde sein Vertrag bis 2030 verlängert.
Der Aufsichtsrat des Automobilzulieferers Stabilus hat den Vertrag mit Vorstandschef Dr. Michael Büchsner um drei Jahre bis zum 30. September 2030 verlängert.
Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen.Read the full story at boersenzeitung
Get an alert when there is news on Deutschland NachrichtenFollow Deutschland Nachrichten