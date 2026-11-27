Der Aufsichtsrat des Autozulieferers Stabilus hat den Vertrag mit Vorstandschef Dr. Michael Büchsner, der gegenwärtig interimistisch auch die Aufgaben des CFO wahrnimmt, um drei Jahre bis zum 30. September 2030 verlängert.

Der Aufsichtsrat des Autozulieferers Stabilus hat den Vertrag mit Vorstandschef Dr. Michael Büchsner, der gegenwärtig interimistisch auch die Aufgaben des CFO wahrnimmt, um drei Jahre bis zum 30.

September 2030 verlängert. Dr. Michael Büchsner ist seit 1. Oktober 2019 Vorstandsvorsitzender des Automobilzulieferers Stabilus. Nun wurde sein Vertrag bis 2030 verlängert.

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Der Aufsichtsrat des Automobilzulieferers Stabilus hat den Vertrag mit Vorstandschef Dr. Michael Büchsner um drei Jahre bis zum 30. September 2030 verlängert.