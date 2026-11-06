Stabschefin Susie Wiles tritt zurück, Stephen Miller übernimmt

Susie Wiles gibt ihr Amt ab, Stephen Miller folgt ihr ab Montag als neuer Stabschef im Weißen Haus. Gründe sind Wahlniederlage und interne Konflikte.

Susie Wiles, die als Stabschefin und frühere Wahlkampfmanagerin von Dаnаld Trumр eine zentrale Rolle im politischen Umfeld spielte, hat ihren Rücktritt vom Amt des Weißen Hauses eingereicht. Die Entscheidung ist eine unmittelbare Konsequenz der verlorenen Kongresswahlen, bei denen die Republikaner ihre Mehrheiten in Senat und Repräsentantenhaus an die Demokraten verloren haben. Trumр hat bereits bestätigt, dass die Übergabe des Postens ab Montag erfolgen soll, um die administrativen Abläufe im Executive Office reibungslos zu gestalten.

Stephen Miller übernimmt als Nachfolger

Der bisherige Vizestabschef Stephen Miller wird ab Montag die Leitung des Stabes übernehmen und damit die Nachfolge von Susie Wiles antreten. Miller gilt als einer der engsten Vertrauten des Präsidenten und ist maßgeblich für die konsequente und teils aggressive Umsetzung der Migrationspolitik verantwortlich. Seine Ernennung signalisiert eine Fortsetzung der harten Linie, die in der jüngeren Vergangenheit die Innenpolitik geprägt hat, obwohl dies innerhalb der eigenen Partei auf Widerstand stieß.

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Wahlniederlage löst Machtkämpfe aus

Der Verlust der Mehrheitsverhältnisse im Kongress hat bei Dаnаld Trumр die Wahlen zu einer direkten Abstimmung über seine Politik gemacht. Seit dem Ergebnis sind intensive Positionskämpfe innerhalb der Republikanischen Partei entbrannt, die um die künftige Ausrichtung und strategische Neuausrichtung der Bewegung ringen. Spekulationen über einen Umbau des Kabinetts und des inneren Machtzirkels im Oval Office haben sich seitdem verstärkt, wobei Wiles nun der erste bekannte Fall ist, der aufgrund dieser Dynamik das Weite sucht.

Rolle und Gesundheit der Vorgängerin

Susie Wiles war nicht nur für die Organisation des Regierungsalltags des Präsidenten verantwortlich, sondern trat auch als erste Frau auf diesem hochrangigen Posten in die Geschichte ein. Nach ihrer Rückkehr in die Politik, nachdem sie erfolgreich einen Kampf gegen eine schwere Erkrankung absolviert hatte, schrieb Trumр sie als eine seiner wichtigsten Beraterinnen und starke Persönlichkeiten mit tiefer Verpflichtung zum Dienst am Volk. Sie hatte ihren Rücktritt bereits am Donnerstagabend offiziell eingereicht, wie der Sender CBS News unter Berufung auf Insider meldete.

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Kontroverse und mediale Aufarbeitung

Die Amtszeit von Susie Wiles war zudem von kontroversen öffentlichen Äußerungen überschattet, nachdem sie sich in einem Gespräch mit dem Magazin The Atlantic überraschend unverblümt über ihren Chef geäußert hatte. Sie bewertete Trumр dabei als eine Person, die das Land in die Irre führe, was später zu Diskussionen führte, da das Magazin nicht den kompletten Satz zitierte. Wiles warf der Publikation später vor, ihre Aussagen aus dem Kontext gerissen zu haben, bleibt aber als Figur im politischen Umfeld von Trumр präsent.

Zukünftige Ausrichtung der Regierung

Der Wechsel an der Spitze des Stabes wird voraussichtlich Auswirkungen auf die künftige Ausrichtung der Regierungspolitik haben, da Stephen Miller als Verfechter strenger Migrationsmaßnahmen gilt. Während Wiles als eine der wenigen Figuren galt, die auch kritische Distanz zu bestimmten Strategien einnehmen konnte, wird Miller den Kurs der bisherigen Administrationslinie fortführen. Die Frage, ob auch andere Kabinettsmitglieder oder Berater ausgetauscht werden, bleibt aufgrund der internen Spannungen nach den Kongresswahlen vorerst offen.