Stacey Keach, Ikone der Krimiserie "Mike Hammer", verstorben

Der US- Schauspieler Stacy Keach, bekannt aus der Serie "Mike Hammer", ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Er fällt nach langer Herzkrankheit laut Familienmitteilung aus.

Der US-Schauspieler Stacy Keach, berühmt als Detective Mike Hammer, ist nach einem langen Kampf gegen eine schwere Herzerkrankung am 10. November im Alter von 85 Jahren gestorben. Sein Ende wurde von seiner Ehefrau Malgosia Tomassi Keach bestätigt, und die Familie verlegte den Abschied in seinem Haus in Magdalenka, Polen.

Verlust eines legendären Schauspielers

In einer von der Familie verfassten Mitteilung wird betont, dass Keach mit außergewöhnlichem Mut und großer Stärke gegen seine Krankheit ankämpfte. Für die Angehörigen war er jedoch weit mehr als ein "legendärer Schauspieler" - sie bezeichneten ihn als das Herz ihrer Familie.

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Die Abschiedsrede hieß, sein Tod hinterlässt eine unermessliche Leere. Sein außergewöhnlicher Geist, seine unvergessliche Stimme und die Liebe, die er großzügig gab, sollen dennoch weiterleben. Er hinterlässt neben seiner Ehefrau die gemeinsamen Kinder Shannon und Karolina sowie die Enkelkinder.

Eine Karriere abwechselnder Rollen

Keachs bekannteste Rolle war die des Privatdetektivs Mike Hammer in der CBS-Krimiserie, die von 1984 bis 1987 lief. Sein Bild setzte ihn in den besten 1980er Jahren im Herzen des Fernsehpublikums. Neben dieser Rolle spielte er unter anderem in Serien wie "Emergency Room - Die Notaufnahme", "Prison Break" und "Two and a Half Men" mit.

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Im Kino debütierte er 1968 in dem Drama "Das Herz ist ein einsamer Jäger" und ging später in Filmen wie "Flucht aus L.A." und "Wenn ich bleibe" weiter. Im Jahr 2010 trat er in vier Folgen der Serie "Two and a Half Men" auf, wo er die Rolle des Vaters der Freundin von Charlie spielte.

Der bemerkenswerte Ehrenschein auf dem Walk of Fame

2019 wurde seine jahrzehntelange Karriere mit einem eigenen Stern auf dem berühmten Walk of Fame in Hollywood gewürdigt. Die Enthüllung fand am 31. Juli 2019 statt, bei der Keach und seine Frau Malgosia Tomassi Keach gemeinsam auf dem Pflaster standen. So wurde seine Beteiligung an der Filmindustrie bekräftigt und ihn als kulturelle Ikone festgehalten.

Auswirkungen auf Familie und Fans

Die Familie hat betont, dass Keachs Größe nicht nur in seiner filmischen Arbeit liegt, sondern in seiner Rolle als Ehemann, Vater und Großvater. Die Fans erinnern sich an seine unverwechselbare Stimme und sein markantes Auftreten, sowohl auf dem Bildschirm als auch in Theaterproduktionen, in denen er zahlreiche Shakespeare-Rollen spielte.

Nach dem Tod von Keach wird sein Vermächtnis in Form von Erinnerungen, Statuen und seiner Handarbeit als Schauspieler weiterhin für Generationen von Cineasten und Theaterläuten sichtbar bleiben. Der Einfluss, den er hinterließ, wird in Gesprächen über klassische amerikanische Medien und die Entwicklung des Serienkino weiter untersucht.