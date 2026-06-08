Stacey King ist tot: Die Basketballwelt trauert um eine Legende

Der ehemalige Chicago Bulls-Spieler und Emmy-prämierter Kommentator Stacey King ist am Sonntag im Alter von 59 Jahren verstorben.

Die Basketball welt trauert um eine Legende. Stacey King ist am Sonntag im Alter von 59 Jahren verstorben. Der ehemalige Chicago Bulls -Spieler und Emmy-prämierter Kommentator war über zwei Jahrzehnte lang ein wichtiger Teil der Organisation.

In seiner Zeit bei den Bulls erzielte er durchschnittlich 6,6 Punkte und 3,3 Rebounds pro Spiel. King wurde von den Bulls im Jahr 1989 an sechster Stelle im Draft ausgewählt und spielte fünf Spielzeiten für die Mannschaft. Insgesamt absolvierte er acht Spielzeiten in der NBA und spielte auch für die Teams aus Minnesota, Miami, Boston und Dallas. Stacey King war bekannt für seine Leidenschaft für den Sport und seine Fähigkeit, die Menschen das Spiel zu spüren lassen.

Er war ein wichtiger Teil der Chicago Bulls und wird von den Fans sehr vermisst werden. Der Geschäftsführer der Bulls, Michael Reinsdorf, würdigte den Verstorbenen in einem Statement und dankte ihm für seine Zeit bei der Organisation. Reinsdorf beschrieb King als einen Menschen, der die Menschen zusammenbrachte und jedes Spiel persönlich gestaltete. Stacey King wird an allen Orten, an denen er gespielt hat, sehr vermisst werden und sein Einfluss wird für immer Teil der Geschichte der Chicago Bulls bleiben





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