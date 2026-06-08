Stacey King ist tot: Ehemaliger Center und Kommentator der Chicago Bulls

Der ehemalige Center und Kommentator der Chicago Bulls, Stacey King, ist im Alter von 59 Jahren gestorben. King war ein wichtiger Teil der Bulls-Geschichte und hatte eine lange Laufbahn in der NBA.

Die Basketball -Welt trauert um eine Legende. Stacey King ist tot. Der ehemalige Teamkollege von Superstar Michael Jordan starb am Sonntag im Alter von nur 59 Jahren.

Das gaben die Chicago Bulls bekannt. Die Todesursache ist noch nicht bekannt. Nach seinem Karriereende arbeitete er über zwei Jahrzehnte lang als Emmy-prämierter Kommentator. Seine Leidenschaft für den Sport war unübersehbar, und seine Begeisterung, sein Erzähltalent und seine Liebe zu den Bulls schufen unvergessliche Erinnerungen bei den Fans.

Er hatte die Gabe, die Menschen das Spiel, die großen und die kleinen Momente und alles dazwischen spüren zu lassen. Ihm lag dieses Team und diese Stadt sehr am Herzen, und das merkte man jedes Mal, wenn er zum Mikrofon griff. Geschäftsführer Michael Reinsdorf würdigte den Verstorbenen: Stacey liebte es, ein Bull zu sein. Das spürte man in allem, was er tat - in seiner Spielweise, in seinen Kommentaren und in seiner Verbindung zu unseren Fans.

Er hatte ein einzigartiges Talent, Menschen zusammenzubringen und jedes Spiel persönlich zu gestalten. Seine Energie und seine Leidenschaft für den Sport waren in jeder Übertragung spürbar und halfen den Fans, sich mit unserem Team verbunden zu fühlen. Reinsdorf weiter: Ob in einer Übertragung, einem Gespräch oder einem Foto mit einem Fan - Stacey gab den Menschen das Gefühl, gesehen und wertgeschätzt zu werden. Wir hatten das Glück, ihn nicht nur als Spieler und Kommentator, sondern auch als Freund zu kennen.

Stacey kümmerte sich aufrichtig um die Menschen und bereicherte unsere Organisation. Wir werden ihn sehr vermissen, und sein Einfluss, sein Andenken und sein Vermächtnis werden für immer ein Teil der Chicago Bulls bleiben. Die Bulls wählten den 2,11 Meter großen Center aus Oklahoma im Draft 1989 an sechster Stelle aus. In seinen fünf Spielzeiten bei den Bulls erzielte er durchschnittlich 6,6 Punkte und 3,3 Rebounds.

Insgesamt spielte King acht Spielzeiten in der NBA. Seine Laufbahn umfasste auch Stationen in Minnesota, Miami, Boston und Dallas





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