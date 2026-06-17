Stade Brest trauert um Trainer Eric Roy - Krebs mit 58 Jahren besiegt

Der französische Erstligist Stade Brest trauert um seinen Trainer Eric Roy, der im Alter von 58 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs verstorben ist. Roy führte den Klub trotz Krankheit zum Klassenerhalt und hinterlässt ein Vermächtnis als Kämpfer.

Er war ein Kämpfer auf dem Platz, der Trainer bank und im Leben. Trainer Eric Roy ist im Alter von 58 Jahren gestorben. Er stand bis zuletzt beim französischen Erstligisten Stade Brest unter Vertrag, den er im Sommer trotz seiner schweren Krankheit zum souveränen Klassenerhalt geführt hatte - der 12.

Platz in der Ligue 1 war ein Erfolg für den kleinen Verein. Der Franzose litt seit einigen Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Seine Familie verkündete den Tod des Trainers auf Instagram. In einem bewegenden Statement beschrieb sie, wie Roy dreieinhalb Jahre gegen die Krankheit kämpfte und dabei eine beeindruckende Kraft und Lebensfreude ausstrahlte.

Der Verein Stade Brest postete eine emotionale Botschaft, in der er die tiefe Trauer über den Verlust des inspirierenden Trainers ausdrückte. Roy werde für immer in der Geschichte des Clubs weiterleben, hieß es. Die Fans verabschiedeten sich mit den Worten: Kenavo, King - bretonisch für Auf Wiedersehen. Trotz seiner Krankheit arbeitete Eric Roy unermüdlich weiter.

Der größte Erfolg seiner Laufbahn war die Qualifikation für den Europapokal mit Brest, die dem Klub auch dank TV-Experte Micah Richards Kult-Status in den sozialen Netzwerken bescherte. Roy war ein Trainer, der nicht nur taktisch klug agierte, sondern auch menschlich überzeugte. Er schaffte es, aus einem Abstiegskandidaten eine gefestigte Mannschaft zu formen, die sich in der Ligue 1 etablierte.

Präsident, Geschäftsführung und der gesamte Verein Stade Brestois 29 teilten die Trauer der Familie und würdigten Roys außergewöhnlichen Beitrag zum sportlichen Aufschwung des Clubs. Seine Persönlichkeit und sein Kampfgeist werden unvergessen bleiben. Doch Roy war nicht nur als Trainer erfolgreich, sondern auch als Spieler. 14 Jahre war er aktiv und sammelte Erfahrungen in mehreren Ländern. Mit Olympique Marseille stand er 1999 im Finale des UEFA-Pokals, einem der größten Erfolge seiner Spielerkarriere.

Anschließend wechselte er nach England zum AFC Sunderland und spielte später in Spanien bei Rayo Vallecano. Seine Laufbahn beendete er beim OGC Nizza, wo er auch seine Trainerkarriere begann und später als Funktionär arbeitete. Bevor er nach Brest kam, war er Sportdirektor beim RC Lens und beim FC Watford. Eric Roy war mehr als nur ein Trainer - er war eine Symbolfigur für Kampf und Durchhaltevermögen.

Seine Entscheidung, trotz Chemotherapie und zahlreicher Behandlungen weiterzuarbeiten, beeindruckte Spieler, Kollegen und Fans gleichermaßen. Unter seiner Leitung entwickelte sich Brest zu einer Mannschaft, die mit Leidenschaft und Teamgeist überzeugte. Die Saison 2023/24 verlief für den Verein überraschend erfolgreich, und der Klassenerhalt war ein gemeinsamer Triumph. Roys Tod nun, nur wenige Monate später, trifft den Verein tief.

Die Anteilnahme ist groß. Zahlreiche Weggefährten, darunter ehemalige Mitspieler und Trainer, äußerten sich bestürzt in sozialen Netzwerken. Der französische Fußballverband würdigte Roys Lebenswerk. Sein Name wird im Stade Francis-Le Blé, der Heimstätte von Brest, immer präsent sein.

Die Fans planen eine Gedenkaktion beim nächsten Heimspiel. Auch international fand Roys Schicksal Beachtung. In England, wo er für Sunderland spielte, und in Spanien bei Rayo Vallecano wurde seiner gedacht. Seine Karriere als Spieler umfasste fast 250 Profispiele, darunter auch Einsätze im Europapokal.

Als Trainer bewies er ein gutes Auge für Talente und schaffte es, aus einem begrenzten Budget das Maximum herauszuholen. Seine Familie betonte in der Todesanzeige, dass Roy bis zuletzt positiv blieb und seine Liebe zum Fußball nie verlor. Der Satz Kenavo, King wurde zum Abschiedsgruß für einen besonderen Menschen. Stade Brest hat nicht nur einen Trainer, sondern eine Legende verloren





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