Stade Rennes verschiebt Europa-League-Spiel wegen Streiks in Frankreich

Stade Rennes spielt aufgrund von Streiks in Frankreich vorverlegt gegen Olympiakos Piräus. Die Partie beginnt heute mittags um 16.30 Uhr auf Sky Sport Mix.

Das französische Fußballteam Stade Rennes hat sein anstehendes Spiel in der Europa League vorverlegt. Die Begegnung gegen den griechischen Verein Olympiakos Piräus findet heute am Donnerstag statt und startet ungewöhnlicherweise um 16.30 Uhr. Dieser Terminfall ist auf einen landesweiten Streik in Frankreich zurückzuführen, der die üblichen Sicherheitsvorkehrungen beeinträchtigt.

Grund für Terminänderung in Frankreich

Die französische Gewerkschaften haben für Donnerstag zu einem branchenübergreifenden Streik- und Demonstrationstag aufgerufen. Beschäftigte des öffentlichen Dienstes und der Privatwirtschaft treten für höhere Löhne, bessere Renten und mehr Mittel für öffentliche Dienstleistungen auf die Straße. Die UEFA wurde von den französischen Behörden darüber informiert, dass die für das Spiel in Rennes notwendigen Sicherheitsvorkehrungen an diesem Tag nicht gewährleistet werden könnten.

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Verlauf der Europa League am Mittwoch

Da der Spielplan für die Europa League normalerweise Freitage vorsieht, das Spiel aber wegen des Streiks verschoben wurde, findet die Partie nun am Mittwoch statt. Allerdings ist der Mittwoch eigentlich der reguläre Spieltag der Champions League. Diese Verschiebung führt dazu, dass zwei europäische Wettbewerbe zeitlich aufeinandertreffen. Stade Rennes und Olympiakos Piräus nutzen den Mittwochvormittag, um das Match vor der Verschiebung durchzuführen.

Übertragung der Spiele im Fernsehen

Die Partie läuft heute auf Sky Sport Mix. Interessierte Zuschauer können von 16.30 Uhr bis 23 Uhr verschiedene Spiele der Wettbewerbe verfolgen. Nach dem Beginn der Europa League geht es um 18.45 Uhr mit dem Königsklassenduell von Real Madrid bei AEK Athen weiter. Um 21 Uhr findet dann die große Konferenz in der Champions League statt. Dort trifft Borussia Dortmund zu Hause auf Betis Sevilla.

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Weitere wichtige Begegnungen der Liga

RB Leipzig bekommt es ebenfalls zu Hause mit Manchester City zu tun. Diese Begegnung ist Teil der Champions League und findet am selben Abend statt wie das Spiel von Borussia Dortmund. Die Verschiebung des Spiels von Stade Rennes hat dazu geführt, dass der Spielplan an diesem Tag sehr intensiv ist. Fans können mehrere wichtige europäische Spiele am gleichen Tag verfolgen. Dies ist eine seltene Konstellation im europäischen Vereinsfußball.

Kontext der Verschiebung

Die Verschiebung ist eine direkte Konsequenz der sozialen Unruhen in Frankreich. Die Sicherheitskräfte sind für die Demonstrationen notwendig, wodurch der Einsatz für das Fußballspiel fehlt. Die UEFA hat die Informationen der französischen Behörden ernst genommen und den Termin angepasst. Stade Rennes hatte ursprünglich ein Spiel am Freitag geplant. Aufgrund der Lage wurde die Entscheidung getroffen, das Spiel vorverlegt durchzuführen, um die Sicherheit aller Beteiligten zu gewährleisten.