Der Stader-Coin hat in den letzten sieben Tagen einen Anstieg von über 28% verzeichnet. In diesem Beitrag analysieren wir, ob diese Entwicklungen ausreichen, um einen Anstieg von 36x zu ermöglichen. Stader wird von verschiedenen Bemühungen angetrieben, darunter die Partnerschaft mit dem Krypto-Finanzplanungs-Tools iYield und die Entwicklung eines KI-basierten Feeds für die Krypto-Community.

Mit dessen Hilfe soll sich das Web3-Portfolio leichter verwalten lassen, da es angesichts von Restakings und weiteren Nutzungsmöglichkeiten der Liquid-Staking-Token immer komplexer und an Übersichtlichkeit verloren hat. Darüber hinaus wurden Bemühungen im Bereich der künstlichen Intelligenz gemacht. Bald wird mit Cabbage ein KI-basierter Feed für die Krypto-Community bereitgestellt. Dieser soll unter anderem intelligente Handelssignale und eine Ausführung in Lichtgeschwindigkeit ermöglichen. Der Feed soll sich insbesondere auf Wallets mit konsistent hoher Trefferquote fokussieren und diesen folgen. Dieses Konzept lässt sich zudem über ein Copy-Trading verfolgen. Weitere Funktionen des Feeds umfassen Tools für die Risikobewertung sowie einen KI-Score für Memecoins mit Social Sentiment, Smart-Money-Bewegungen und Risiko-Analyse. Insgesamt soll es sich um eine gamifizierte Plattform handeln, die die Störgeräusche des Marktes beseitigt und eine besonders leichte Identifizierung von vielversprechenden Chancen auf dem Kryptomarkt ermöglicht. Bisher gibt es erst eine Warteliste. Zuletzt haben vor allem die künstlichen Intelligenzen wie Aixbt für Aufsehen gesorgt. Denn die schnellen Echtzeit-Trendindikatoren können einen besonders großen Mehrwert für die Nutzer bieten, wobei auch Halluzinationen möglich sind. Stader ist der einzige Multi-Chain-Liquid-Staking-Anbieter. Vergleicht man einmal das Angebot der führenden Liquid-Staking-Anbieter, so wird klar, dass es sich bei Stader um den einzigen von ihnen handelt, welcher auch die Blockchain Hedera Hashgraph unterstützt. So sind es bei diesen die Folgenden: + Lido DAO + Jito + Ankr + Stader Zudem hat es sich Hedera Hashgraph seit der Wahl von Donald Trump zum nächsten US-Präsidenten deutlich positiver als viele andere Kryptowährungen entwickelt, wobei es seitdem ein Kursgewinn von 431 % ist. Denn die Mikrozahlungsanwendung Dropp, welche die Blockchain von Hedera Hashgraph nutzt, wurde in die Zahlungsanwendung der amerikanischen Notenbank mit dem Namen FedNow integriert. Zudem ist es einer der Coins der Kategorie 'Made in USA', welche möglicherweise eine größere Unterstützung durch die US-Regierung erhalten, wie durch die Aufnahme in die strategische Krypto-Reserve. Stader Kurs Prognose: Kann der Coin nun um 15x steigen? Vergleicht man die Bewertung von Stader mit der von anderen Kryptowährungen, so sind 42,63 Mio. USD noch verhältnismäßig wenig. Im Bereich des Liquid Stakings kommt Lido DAO beispielsweise auf 1,55 Mrd. USD, Jito auf 897,75 Mio. USD und Ankr auf 217,85 Mio. USD. Sollte Stader dies erreichen entspräche dies Gewinnen von 5x bis 36x. Aber auch im Unterschied zu anderen KI-Coins bietet sich noch einiges an Steigerungspotenzial. Am ehesten ist dieser mit Aixbt von Virtual Protocol vergleichbar, der immerhin auf 184,28 Mio. USD und somit das 4-Fache von Stader kommt. Sollte er eine ähnliche Qualität bieten, sind mindestens vergleichbare Bewertungen möglich. Denn Stader hat immerhin auch eine besondere Liquid-Staking-Plattform für Hedera Hashgraph. Idealerweise sollten Investoren jedoch ihr Risiko auf dem Kryptomarkt durch eine Diversifizierung reduzieren. Denn auch der Leiter des Krypto-Beratergremiums in den USA, David Sacks, spricht bereits von einer zunehmenden Implementierung der Blockchain-Technologie in unterschiedlichste Sektoren. Eine neuartige Möglichkeit in dieser Hinsicht bieten nun die Krypto-Fonds von Meme Index. Mit ihnen lassen sich schnell Körbe von breit gestreuten Assets kaufen. Zudem werden somit zahlreiche Transaktionen, Mühen und Gebühren gespart, was sich wiederum förderlich auf die Rendite auswirkt, ebenso wie das Erschließen von passiven Einkommensquellen. Darüber hinaus können sich die Krypto-Fonds von Meme Index durch eine bessere Strategie auszeichnen. Denn während Einzelpersonen kaum eine Chance angesichts von alle 2 Sekunden neu startenden Memecoins haben, ist dies als Gemeinschaft schon besser möglich. Daher werden die Fonds dezentral über die DAO verwaltet, was intelligentere Timings ermöglicht. Eine einmalige Chance stellt nun der Vorverkauf von Meme Index dar, in welchem die $MEMEX-Coins unter dem späteren Markteinführungspreis für 0,0162284 USD gekauft werden können. Jedoch wird dieser mit dem Abschluss jeder Vorverkaufsphase weiter angehoben, sodass sich ein frühzeitiges Zugreifen stärker lohnt





Stader-Coin KI Krypto-Finanzplanung Liquid-Staking Hedera Hashgraph

