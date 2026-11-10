Stadionsingen in Hannover: 40.000 Besucher erwartet bei Hannover 96

Beim Stadionsingen am 15. Dezember in Hannover werden 40.000 Besucher erwartet. Zusatzkarten für neu geschaffene Plätze kommen am Donnerstag in den freien Verkauf.

Die Arena von Hannover 96 wird am 15. Dezember zum Schauplatz des vorweihnachtlichen Stadionsingens. Zum fünften Mal findet die Veranstaltung im Stadion des Zweitligisten statt, und der Kirchenkreis Hannover erwartet dafür 40.000 Besucher. Damit wäre das Stadionsingen der bisher größte Termin dieser Art in der niedersächsischen Landeshauptstadt.

Der Zuspruch ist seit der Premiere im Jahr 2022 deutlich gewachsen. Damals kamen 7000 Menschen, inzwischen hat sich die Besucherzahl fast versechsfacht. Der Kirchenkreis Hannover und der Club setzen die Veranstaltung nun als feste Größe im Veranstaltungskalender der Stadt fort.

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Ablauf und Mechanismus des Stadionsingens in Hannover

Das Stadionsingen gehört nach Angaben der Veranstalter inzwischen zu den größten Events seiner Art überhaupt. Den deutschen Rekord hält Borussia Dortmund mit 73.500 Besuchern. Die Offizielle Eröffnung ist für 18 Uhr angesetzt, und das Publikum wird dabei von 300 Bläsern, Chören und einer professionellen Band begleitet.

Vor dem offiziellen Start wird der Rocksänger, Liedermacher und Schriftsteller Heinz-Rudolf Kunze, 69 Jahre alt, kurz vor 18 Uhr seinen großen Hit 'Dein ist mein ganzes Herz' präsentieren. Später singt er zusammen mit dem großen Besucher-Chor 'O du fröhliche'. Der Auftritt macht den Künstler zum prominentesten Gast des diesjährigen Abends.

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Die Idee stammt ursprünglich nicht aus Hannover. Die Veranstaltung wurde vor 23 Jahren von Union Berlin erfunden. Damals trafen sich 89 Fans heimlich an der Alten Försterei, um nach einer enttäuschenden Hinrunde gemeinsam Weihnachtslieder zu singen. Aus dem kleinen Treffen wurde eine Tradition, zu der heute jedes Jahr 28.500 Anhänger der Eisernen zusammenkommen.

Stimmen von Kind und Müller-Brandes zum Konzept

Hauptgesellschafter Martin Kind, 82 Jahre alt und Patron von Hannover 96, bewertet die Veranstaltung ausdrücklich positiv. Kind nannte das Stadionsingen eine tolle Idee und erklärte, die Gesellschaft lechze danach.

Stadtsuperintendent Rainer Müller-Brandes vom Kirchenkreis Hannover verspricht ein Erlebnis, das er als Teppich aus Wärme, Licht und Musik beschreibt. Damit betont der Kirchenkreis vor allem die gemeinschaftliche und besinnliche Seite des Abends, die sich deutlich von einem klassischen Sportereignis unterscheidet.

Im vergangenen Jahr hatte der damalige Geschäftsführer Marcus Mann vor 31.500 Zuschauern die Weihnachtsgeschichte vorgelesen. Mann verlässt den Verein inzwischen, wie die Quelle berichtet. Für den diesjährigen Abend kündigte Martin Kind an, dass der Nachfolger zumindest auf der Tribüne dabei sein soll, und ergänzte grinsend, er werde ihm sagen, dass er mitsingen müsse.

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Tickets, Preise und Termine im Umfeld von Hannover 96

Alle bislang vorhandenen Tickets für das Stadionsingen sind bereits verkauft. Zusätzliche Karten gehen am Donnerstag für neu geschaffene Plätze auf der Ost- und Südtribüne in den freien Verkauf.

Die Preise für die zusätzlichen Karten liegen zwischen 5 und 10 Euro. Interessierte können die Plätze damit zu einem vergleichsweise niedrigen Preis erwerben, sofern sie am Donnerstag noch verfügbar sind.

Parallel dazu läuft beim Zweitligisten die Suche nach einem neuen Sportchef auf Hochtouren. Ziel des Vereins ist es, bis nächste Woche Klarheit über die Personalie zu haben.