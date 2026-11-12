Stadt Bad Wimpfen sucht Türmer für Blauen Turm mit Miete um null Euro

Die Stadt Bad Wimpfen wirbt um einen Nachfolger für den Blauen Turm. Die Stelle bietet kostenlose Unterkunft, historische Bedeutung und direkten Kontakt zu Besuchern.

Die Stadt Bad Wimpfen stellt eine außergewöhnliche Lebens- und Arbeitsstelle im Blauen Turm ein. Gesucht wird ein neuer Türmer, der dauerhaft in der historischen Wacht wohnt und den Besucherbetrieb verantwortet. Das Angebot verbindet mittelalterliche Tradition mit modernen Wohnbedürfnissen und einer einzigartigen Position in der Neckarregion.

Wohnen im Wahrzeichen ohne Mietkosten

Der Blaue Turm ragt rund 58 Meter hoch über die historische Altstadt und das Neckartal. Er wurde um 1170 als Teil der staufischen Kaiserpfalz errichtet. Die zukünftige Wohnung im Turm bietet 53 Quadratmeter Wohnfläche. Sie besteht aus einem Zimmer, einer Kochnische und einem Bad mit WC.

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Die Miete für diese Unterkunft beträgt Null Euro . Der Bewohner muss jedoch die Betriebskosten für Strom und andere Dienstleistungen selbst tragen. Der Zugang zur Wohnung führt über 134 Stufen , die täglich bewältigt werden müssen. Dies stellt besondere körperliche Anforderungen an den Bewerbern.

Aufgaben und Arbeitszeit des Türmers

Der Türmer empfängt die Gäste und kassiert die Eintrittsgelder. Der Turm ist dienstags bis sonntags von 10 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 16:30 Uhr für Besucher geöffnet. Diese Öffnungszeiten gelten für den öffentlichen Zugang zum Wahrzeichen der Stadt.

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Der neue Bewohner ist verantwortlich für die Pflege der historischen Stätte. Er soll Gäste in die privaten Räume des Turms führen. Besonders große Besuchergruppen müssen betreut werden. Dazu sind Zuverlässigkeit und Freundlichkeit unerlässlich.

Gefordert ist zudem ein großes Interesse an der Geschichte von Bad Wimpfen . Der Turmbewohner soll die langjährige Tradition fortsetzen, die seit Jahrhunderten die Identität des Ortes prägt. Schwindelfreiheit ist eine weitere Grundvoraussetzung für die Ausübung dieses Amtes.

Finanzierung durch Eintrittsgelder

Es gibt keinen normalen Arbeitsvertrag mit der Stadt Bad Wimpfen . Der Einkommensbezug erfolgt ausschließlich durch die Eintrittsgelder der Besucher. Ein Teil der eingenommenen Gelder darf beim Türmer verbleiben.

Die genaue Höhe der Einnahmen und die vertragliche Regelung werden individuell festgelegt. Die Stadt arbeitet dabei mit dem Verein Alt Wimpfen zusammen. Die Details der finanziellen Abrechnung werden in einem separaten Vertrag zwischen den Parteien ausgehandelt.

Dieses Modell stellt eine alternative Einkommensquelle dar, die stark von der Besucherfrequenz abhängt. Es erfordert unternehmerisches Denken und Selbstorganisation von Seiten des Bewerbers. Die finanzielle Planung muss auf den variablen Einnahmen basieren.

Nachfolge und Sanierungsgeschichte

Die aktuelle Türmerin, Knodel , hat das Amt seit 1996 inne. Sie wurde als "Königin des Blauen Turms" bezeichnet. In ihrem Turm hat sie ihre drei Kinder großgezogen. Die Wohnung war mit Alkoven und Hochbetten ausgestattet.

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Auch ein vier Zentner schweres Klavier und ein Whirlpool fanden im Turm Platz. Am 10. Januar 2027 plant Knodel , ihren letzten Arbeitstag zu feiern. Sie ist zu diesem Zeitpunkt 75 Jahre alt. Die Stadt sucht daher rechtzeitig einen Nachfolger.

Der Turm selbst wurde von 2017 bis 2022 umfassend saniert. In diese Arbeiten flossen mehr als sechs Millionen Euro . Die Instandsetzung sichert die historische Substanz und ermöglicht die moderne Nutzung als Wohn- und Arbeitsort.

Bewerbungsverfahren und Entscheidung

Interessenten müssen ein persönliches Schreiben und einen Lebenslauf einreichen. Ein besonderer Fokus liegt auf der Motivation. Die Bewerber sollen darlegen, warum sie im Blauen Turm wohnen und die Tradition fortführen möchten.

Der Bürgermeister Andreas Zaffran , 43 Jahre alt und parteilos, begleitet den Prozess. Ihn interessiert primär die persönliche Eignung und die Leidenschaft für das Amt. Anfragen an die Stadtverwaltung müssen die spezifischen Anforderungen der Stelle berücksichtigen.

Die Stadt Bad Wimpfen bewahrt damit ein Stück regionaler Geschichte. Die Verbindung von Wohnen und Arbeiten im historischen Kontext bleibt einzigartig. Der nächste Türmer wird Teil einer über 850 Jahre alten Tradition.