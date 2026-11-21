Die Stadt Duisburg reagiert auf Bürgerbeschwerden in Alt-Hamborn mit Sanierungsplänen für den Altmarkt und strengeren Sicherheitsmaßnahmen im Viertel.

Die Stadt Duisburg hat konkrete Maßnahmen angekündigt, um die Lebensqualität im Stadtteil Alt-Hamborn zu verbessern. Die Ankündigung folgt auf intensive Bürgerbeteiligungen und Umfragen, die Diskrepanzen zwischen der objektiven Sicherheit und dem subjektiven Sicherheitsgefühl der Bewohner aufzeigten. Insbesondere der Bereich rund um den Altmarkt steht im Fokus der städtischen Maßnahmen, da hier Beschwerden über Sauberkeit, Verkehrssicherheit und Kriminologie vorlagen.

Kritik der Anwohner an Sauberkeit und Sicherheit

Anwohner wie Elke Rech, die den Stadtteil seit ihrer Kindheit kennt, äußerten bei einem Rundgang des Quartiersmanagements 'Stark im Norden' erhebliche Sorgen. Rech kritisierte das Verschwinden von Geschäften und die Anhäufung von Müll in den Nebenstraßen. Auch Jan Skrynecki berichtete von einem mulmigen Gefühl, das vor allem durch dazukommende Gruppen am Altmarkt ausgelöst werde, obwohl die Straße insgesamt weitgehend sauber wirkte.

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Trotz der vorhandenen Beschwerden bestätigten die Behörden, dass die Reinigungsfrequenz bereits erhöht wurde. Der Altmarkt und die angrenzende Einkaufsstraße werden nun sechsmal pro Woche gereinigt, obwohl nur vier Tage vorgeschrieben sind. Zusätzlich stehen 25 Papierkörbe bereit und Umwelthelfer überwachen die Lage. Dennoch melden Bürger weiterhin Drogenkonsum in Hauseingängen und fühlen sich besonders am späten Abend unsicher.

Behördliche Maßnahmen und Sicherheitskonzept

Das Ordnungsamt der Stadt Duisburg stuft die Beschwerdelage am Altmarkt als eher ruhig ein, wobei im November vor allem Parkverstöße gemeldet wurden. Diese Statistik spiegelt jedoch nicht das subjektive Sicherheitsgefühl wider, das in einer Untersuchung als verbesserungsbedürftig eingestuft wurde. Die Polizei setzt daher auf verstärkte Streifen, zivile Kontrollen und gemeinsame Einsätze mit dem Ordnungsamt. Für den Postleitzahlenbereich 47166 gelten seit April 2026 die ersten Waffen- und Messerverbotszonen in Duisburg.

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Ende September führte die Polizei bereits einen größeren Einsatz gegen kriminelle Strukturen durch. Ob diese Maßnahmen die Sicherheitslage bereits nachhaltig verbessert haben, ist laut Polizeiangaben noch nicht abschließend belegt. zeitweise wurde am Altmarkt mobile Videobeobachtung eingesetzt, aktuell sind dort jedoch keine Kameras im Einsatz. Stadtplanerin Mila Ellee betont, dass bauliche Veränderungen allein die Probleme mit Sicherheit und Kriminalität nicht lösen können.

Neugestaltung des Altmarkts und Infrastruktur

Für die Umgestaltung des Altmarkts liegt ein verbindlicher Baubeschluss vor. Geplant sind neue Sitzgelegenheiten, eine verbesserte Beleuchtung und eine Wasserspielanlage am Brunnen. Im gesamten Quartier sollen bis zu 70 neue Bäume gepflanzt werden. Auch die Jägerstraße und das Außengelände der Volkshochschule werden umgestaltet, wobei eine Stadtbühne mit Sonnensegel vorgesehen ist. Diese Veränderungen zielen darauf ab, einen neuen Stadtraum zu schaffen, in dem sich Menschen wohler fühlen sollen.

Ein weiteres großes Projekt ist die Sanierung des ehemaligen Gesundheitsamts an der Viktoriastraße. Das leerstehende Gebäude, dessen Abriss beschlossen wurde, verzögert sich jedoch aufgrund eines Wechsels der Baufirma. Bis zum Sommer 2027 soll die Fläche fertig sein. Während des späteren Altmarkt-Umbaus soll die Fläche vorübergehend für den Wochenmarkt genutzt werden, bevor dort Parkplätze entstehen. Das Quartiersmanagement leitet die Beschwerden weiter, wobei schnelle Lösungen wie die Beseitigung von Müll möglich sind, Verkehrsänderungen jedoch Zeit benötigen.