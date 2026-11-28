Erlangen - Die Kostenschätzung für die StUB ist um rund 95 Millionen Euro gestiegen. Die Stadt Erlangen rechnet außerdem mit weiteren Begleitkosten. Gleichzeitig wurde der Zeitplan für das Planfeststellungsverfahren vorgestellt.

Erlangen - Die Kostenschätzung für die StUB ist um rund 95 Millionen Euro gestiegen. Die Stadt Erlangen rechnet außerdem mit weiteren Begleitkosten. Gleichzeitig wurde der Zeitplan für das Planfeststellungsverfahren vorgestellt.

Die Kosten für die Straßenbahn Stadt-Umland-Bahn zwischen Nürnberg, Erlangen und Herzogenaurach steigen deutlich. Das hat die Stadt Erlangen mitgeteilt. Die Investitionskosten belaufen sich nach der fortgeschriebenen Schätzung auf 730 Millionen Euro zum Preisstand 2025. In der bisherigen Schätzung von 2022 waren es 635 Millionen Euro.

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Das entspricht einem Plus von rund 15 Prozent. Der größte Teil des Anstiegs ist auf die Inflation seit 2022 zurückzuführen, betont die Pressemitteilung der Stadt Erlangen. Berücksichtigt wurden außerdem die geänderte Trassenführung über die Äußere Nürnberger Straße/B 4, die Kosten für die Brücken an der A3 und am Kosbacher Damm sowie zusätzliche Aufwendungen für den Erhalt bestehender Infrastruktur. Hinzu kommt der sogenannte Vorteilsausgleich für Verbesserungen, etwa an Ampelanlagen und Versorgungsleitungen oder durch vorgezogene Brückenerneuerungen.