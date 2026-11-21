S-Bahn und Regionalbahn in Berlin blockiert: S3, S5, S7, S9 und RE-Linien fallen weg. Ersatzbusse und Ausweichrouten zwischen Friedrichstraße und Tiergarten.

Die Berliner Verkehrsbetriebe und die S-Bahn Berlin haben für das kommende Wochenende eine massive Sperrung der zentralen Berliner Stadtbahn angekündigt. Diese Unterbrechung erstreckt sich von der Samstagnachmittag bis zum Betriebsbeginn am frühen Montagmorgen. Betroffen von dieser Maßnahme sind unmittelbar die vier S-Bahn-Linien S3, S5, S7 und S9.

Ausfallzeitraum und betroffene Linien

Laut einer gemeinsamen Mitteilung der Verkehrsinformationszentrale (VIZ) und der S-Bahn Berlin endet der planmäßige Schienenverkehr auf diesem Abschnitt am Samstag um 15.45 Uhr. Bis zum Betriebsbeginn am frühen Montagmorgen wird auf die Fahrten der Linien S3, S5, S7 und S9 vollständig verzichtet. Diese Linien sind die Hauptachsen des S-Bahn-Netzes in der Berliner Innenstadt.

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Die Sperrung betrifft den Abschnitt zwischen dem zentralen Knotenpunkt Friedrichstraße und dem Bahnhof Tiergarten. Für die Fahrgäste bedeutet dies einen vollständigen Wegfall dieser Verbindung während des angegebenen Zeitfensters. Die S-Bahn Berlin rät dringend dazu, alternative Verkehrsmittel zu nutzen oder die Reisepläne entsprechend anzupassen, da keine direkten S-Bahn-Verbindungen auf dieser Trasse bestehen.

Ersatzbusse und Umsteigemöglichkeiten

Anstelle der regulären S-Bahn-Züge wird ein Ersatzverkehr mit barrierefreien Bussen eingerichtet, um die Mobilität der Pendler zu gewährleisten. Der Ersatzbus S7A verkehrt direkt vom Bahnhof Friedrichstraße zum Bahnhof Zoologischer Garten. Diese Route soll die direkte Verbindung zwischen den beiden wichtigen Verkehrsknotenpunkten sicherstellen.

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Parallel dazu fährt der Ersatzbus S7B vom Bahnhof Berlin Hauptbahnhof über den Potsdamer Platz ebenfalls bis zum Zoologischen Garten. Es gilt jedoch eine wichtige Einschränkung: Dieser Bus fährt am Samstag und Sonntag jeweils nur bis 23 Uhr. Für Fahrten nach diesem Zeitpunkt müssen Fahrgäste andere Optionen wählen.

Sowohl der S7A als auch der S7B sollen laut Angaben der S-Bahn Berlin je nach Tageszeit alle fünf Minuten fahren. Die hohe Taktung soll Staus und lange Wartezeiten minimieren. Dennoch ist zu erwarten, dass die Nachfrage auf diesen Ersatzbuslinien sehr hoch sein wird, da sie die einzige Schienenalternative für viele Berufscommuter darstellen.

Alternative Routen und Regionalbahn-Ausfall

Für weitere Strecken empfiehlt die S-Bahn Berlin explizit die Nutzung der Ringbahnlinien S41 und S42 zwischen Ostkreuz und Westkreuz. Diese Ringlinien bieten eine gute Umfahrung des gesperrten Stadtzentrums und verbinden verschiedene Stadtteile effektiv miteinander. Zudem ist die U-Bahn-Linie U2 zwischen Alexanderplatz und Zoologischem Garten eine empfehlenswerte Alternative.

Eine Ausweichmöglichkeit über die Regionalbahnlinien RE1, RE2 und RE7 ist hingegen nicht möglich. Dies ist ein entscheidender Aspekt für Fernpendler, die aus den Vororten anreisen. Diese Regionalbahnlinien sind nach Angaben der S-Bahn Berlin und der Deutschen Bahn zwischen Ostbahnhof und Charlottenburg ebenfalls unterbrochen.

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Die Unterbrechung der Regionalbahnlinien erschwert die Anreise aus den westlichen und östlichen Vororten erheblich. Da auch die S-Bahn in diesem Bereich nicht verkehrt, entsteht ein großes Vakuum im öffentlichen Nahverkehr. Fahrgäste müssen mit erheblichen Mehrzeiten und einem höheren Umsteigebedarf rechnen. Die Verkehrsinformationszentrale warnt vor den engen Alternativen und bittet um Geduld und Flexibilität.

Ursachen und weitere Entwicklungen

Der genaue Grund für die Sperrung wird im vorliegenden Text als unvollständig bezeichnet, da die Sentenz mit "Grund dafür sind" abbricht. Dennoch ist die Entscheidung der S-Bahn Berlin und der Deutschen Bahn klar: Die Instandhaltung oder baulichen Maßnahmen auf der Stadtbahn erfordern diese umfassende Sperrung. Es handelt sich um eine geplante Maßnahme, um die Infrastruktur langfristig zu sichern.

Fahrgäste sollten sich vor der Reise immer über den aktuellen Stand informieren. Die S-Bahn Berlin empfiehlt die Nutzung ihrer offiziellen Kanäle für Echtzeitinformationen. Die Verkehrsinformationszentrale steht ebenfalls zur Verfügung, um Fragen zur Verkehrsleitung und zu Störungen zu beantworten. Die Auswirkungen werden sich besonders stark auf die morgendlichen und abendlichen Hauptverkehrszeiten auswirken.