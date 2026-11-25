Der Konsum harter Drogen in deutschen Städten wird immer sichtbarer. Diskutieren Sie am Donnerstag mit!

Crack-Pfeifen auf Spielplätzen, offener Drogenkonsum in Parks und Bahnhofsvierteln: Harte Drogen stellen viele deutsche Städte vor neue Herausforderungen. Während Betroffene dringend Unterstützung brauchen, nehmen die Sorgen um Sicherheit und Lebensqualität in den betroffenen Vierteln zu.

Wie groß ist das Problem wirklich? Und wie kann der Spagat zwischen Hilfe für Abhängige und Sicherheit auf den Straßen gelingen? Darüber diskutiert Jessica Wiener mit Ihnen am Donnerstag ab 20.15 Uhr. Harte Drogen: Wie groß ist das Problem?

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Ob Frankfurt, Berlin oder Köln: Der Drogenkonsum in deutschen Städten wird immer sichtbarer. Vor allem harte Drogen gewinnen an Bedeutung. Während Kokain für manche als Partydroge gilt, greifen andere zu Crack, Heroin oder Fentanyl, um zum Beispiel ein Leben auf der Straße oder schwierige Lebensumstände auszuhalten. Im Fokus steht dabeiDie Droge gilt als besonders suchterzeugend, der Rausch hält oft nur wenige Minuten an.

Entsprechend hoch ist der Suchtdruck. Die Folgen zeigen sich in der Statistik: Im vergangenen Jahr starben. Gleichzeitig benötigen suchtkranke Menschen medizinische Versorgung und Unterstützung. Doch wie können Städte Suchterkrankten helfen und gleichzeitig für mehr Sicherheit sorgen?

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Vor allem Crack stellt Städte und Hilfseinrichtungen vor neue Herausforderungen. Für Astrid Leicht von der Suchthilfeeinrichtung Fixpunkt steht fest: Crack sorgt für eine"neue Dynamik" in der Drogenszene. Fast nirgendwo sind die Auswirkungen von Drogen so sichtbar wie in St. Georg. Die CDU fordert eine Zerstreuung der Hilfsangebote.

Wie der richtige Umgang mit Abhängigen aussehen soll, ist umstritten. Jochen Kopelke, Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei, betont, Polizeipräsenz könne das Sicherheitsgefühl stärken. Kritiker bemängeln, dass Kontrollen und Platzverweise Szenen oft nur verlagern. Diskutiert werden mehr Straßensozialarbeit, Therapieangebote und.

Die einen sehen darin einen Ansatz, um Schäden zu begrenzen und Betroffene zu erreichen. Die anderen warnen vor falschen Anreizen. Welche Balance zwischen Hilfe und Sicherheit braucht die Drogenpolitik? Sind Süchtige zu sichtbar?

Wird zu wenig für die Sicherheit der Bevölkerung getan? Oder sollte es mehr Hilfen für Suchtkranke geben? Rufen Sie uns unterDie ARD-Sendung wird immer montags und donnerstags im Livestream sowie auf BR24, HR Info, MDR AKTUELL, NDR Info, rbb24 Inforadio, SWR Aktuell und WDR 5 übertragen. "Mitreden! Deutschland diskutiert" - Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal