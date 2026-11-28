Mehr Sonderrechte für E-Autos, aber insgesamt weniger Pkw: Burkhard Jung fordert einen neuen Umgang mit dem knappen Platz in den Städten.

Mehr Sonderrechte für E-Autos, aber insgesamt weniger Pkw: Burkhard Jung fordert einen neuen Umgang mit dem knappen Platz in den Städten. Städtetags, Burkhard Jung, plädiert für weniger Autos in den Städten.

„Das eigentliche Problem ist die Zahl der Fahrzeuge – unabhängig davon, ob sie elektrisch oder mit fossilen Kraftstoffen fahren“, sagte der Leipziger Oberbürgermeister dieser Redaktion. Inkämen jedes Jahr etwa 5000 zugelassene Fahrzeuge hinzu. Das erhöhe den Parkdruck und nehme öffentlichen Raum in Anspruch.

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„Mittlerweile ist das stehende Auto das größere Problem als das fahrende“, betonte der SPD-Politiker. Deshalb müssten Alternativen zum eigenen Pkw gestärkt werden: der öffentliche Nahverkehr, das Fahrrad, Carsharing und das Zu-Fuß-Gehen.