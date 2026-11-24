Burkhard Jung sieht in deutschen Großstädten zwar keine amerikanischen Verhältnisse, doch ohne Gegensteuern drohen Drogen- und Kriminalitätsprobleme zu eskalieren. Der Präsident des Deutschen Städtetags plädiert für den Erhalt des öffentlichen Raums und soziale Integration.

Städtetagspräsident Jung blickt besorgt auf die deutschen Metropolen. Zwar seien sie noch weit von "amerikanischen Verhältnissen" entfernt - doch ohne Gegensteuern drohten sich Drogen- und Kriminalität sprobleme weiter zuzuspitzen.

Der Präsident des Deutschen Städtetags, Burkhard Jung, sieht wachsende Herausforderungen für die Sicherheit und das Zusammenleben in deutschen Großstädten.

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"Wir haben nicht die Kontrolle verloren, aber die Sorgenfalten werden größer", sagte Jung im Interview mit den "Funke Medien". Zu den Problemen zählten zunehmende Vermüllung, Sucht- und Drogenprobleme sowie Ängste in der Bevölkerung, bestimmte Orte aus Sorge vor Kriminalität zu besuchen. Mit Blick auf das Videospiel "GTA 6", das eine amerikanische Großstadt mit sozialer Ungleichheit, Kriminalität und Verkehrschaos darstellt, sagte Jung, er kenne das Spiel bislang nur aus den Medien.

"Aber das, was ich bisher gesehen habe, ist eine andere Wirklichkeit. Wir haben keine amerikanischen Verhältnisse.

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" Gleichwohl seien die darin angesprochenen Themen auch in deutschen Städten präsent. "Natürlich liegen die Themen aber alle auf dem Tisch: gefühlte Unsicherheit, Suchtprobleme, offene Drogenszenen in vielen Großstädten, Obdachlosigkeit und auch Clankriminalität. " Das Spiel sei allerdings "nicht geeignet, unsere Wirklichkeit abzubilden". Der öffentliche Raum gehöre den Menschen und nicht den Autos.

Menschen sollten sich unabhängig von Herkunft, Hautfarbe oder Religion begegnen können.

"Die Stadt ist ein Schmelztiegel der Meinungen und des Miteinanders. " Eine Stadt müsse Menschen ermöglichen, ihren eigenen Lebensweg zu gehen, Bildung und Arbeit zu finden und bezahlbaren Wohnraum zu haben, sagte Jung. Sie biete etwa einem homosexuellen Jugendlichen aus einem kleinen Dorf die Möglichkeit, in der Großstadt frei zu leben und seine sexuelle Orientierung zu zeigen. Um das Sicherheitsgefühl zu verbessern, brauche es nach Jungs Einschätzung sowohl mehr Präsenz von Polizei und Ordnungskräften als auch eine angemessene soziale Infrastruktur.

Dazu zählten Streetwork, offene Sozialarbeit und niedrigschwellige Hilfsangebote. Als Beispiele nannte er einen Hilfebus für Obdachlose im Winter und Straßensozialarbeit für suchtgefährdete Jugendliche. Auch praktische Maßnahmen könnten helfen: "Grün in Parkanlagen zurückschneiden oder Spielplätze regelmäßig bestreifen. " All dies erfordere Personal und koste Geld.