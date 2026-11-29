Deutschlands Städte wachsen, der Parkraum bleibt knapp: Städtetagspräsident Jung sieht nicht den rollenden, sondern den ruhenden Verkehr als Kernproblem der Kommunen. Er setzt auf E-Busse, dichtere Takte - und teurere Bewohnerparkausweise.

Deutschlands Städte wachsen, der Parkraum bleibt knapp: Städtetagspräsident Jung sieht nicht den rollenden, sondern den ruhenden Verkehr als Kernproblem der Kommunen. Er setzt auf E-Busse, dichtere Takte - und teurere Bewohnerparkausweise.

Der Präsident des Deutschen Städtetags, Burkhard Jung, tritt für weniger Autos in den Städten ein.

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"Das eigentliche Problem ist die Zahl der Fahrzeuge - unabhängig davon, ob sie elektrisch oder mit fossilen Kraftstoffen fahren", sagte der Leipziger Oberbürgermeister den Funke Medien. In seiner Stadt Leipzig etwa kämen jedes Jahr etwa 5000 zugelassene Fahrzeuge hinzu. Das erhöhe den Parkdruck und nehme öffentlichen Raum in Anspruch.