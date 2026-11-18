Der Mannheimer Stadtrat hat gegen den Fraktionslosen Frank Ferrat ein Ordnungsgeld beschlossen, weil er eine Swingerparty im Rathaus veranstaltete, was gegen die Nutzungsvereinbarungen verstieß.

Der Gemeinderat der Stadt Mannheim hat am Dienstag mit großer Mehrheit gegen den fraktionslosen Stadtrat Frank Ferrat ein Ordnungsgeld in Höhe von 750 Euro verhängt. Die Sanktion resultiert aus der Veranstaltung einer Swingerparty im städtischen Rathaus, die den vereinbarten Nutzungsbedingungen für die Räumlichkeiten widersprach. Die Stadtverwaltung hatte den 35-Jährigen zuvor explizit darauf hingewiesen, dass eine solche Art der Nutzung des repräsentativen Gebäudes nicht zulässig ist.

Missachtung von Nutzungsvereinbarungen im Rathaus

Die Ausgangslage für die Konflikte entstand im vergangenen Monat, als Frank Ferrat einen Raum im Mannheimer Rathaus für einen kommunalpolitischen Stammtisch buchte. In der Bekanntmachung im städtischen Amtsblatt bezeichnete der Politiker das Treffen jedoch als Swingerparty, woraufhin die Verwaltung intervenierte. Den Vorgaben der Stadtverwaltung zufolge durften bei der Veranstaltung keine sexuellen Handlungen stattfinden, um die Integrität der öffentlichen Räume zu wahren. Frank Ferrat hat sich diesem Verweis nicht gefügt und die Veranstaltung dennoch durchgeführt.

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In der offiziellen Beschlussvorlage des Gemeinderats wird Frank Ferrat vorgeworfen, den gemieteten Raum zweckentfremdet und die erteilten Auflagen bewusst missachtet zu haben. Die Räte stellten klar, dass die Frage, ob eine explizite Hausordnung oder kommunale Satzung Swingerpartys im Rathaus verbietet, für die Entscheidungsfindung unerheblich ist. Vielmehr zählt das Verhalten als Verstoß gegen die allgemeinen Erwartungen an die korrekte Nutzung städtischer Infrastruktur für offizielle Zwecke.

Politische Rechtfertigung und rechtliche Konfrontation

Frank Ferrat rechtfertigte sein Handeln mit einer Stellungnahme, in der er betonte, es gebe keine explizite Regel, die Swingerpartys im Rathaus verbietet. Er argumentierte, seine Veranstaltung habe seiner Forderung Gehör verschafft, die Stadt Mannheim für den FKK- und Swingertourismus zu öffnen. Durch den direkten Praxisbezug der Party könne er "wertvolle Erkenntnisse zur konkreten Ausgestaltung" eines von ihm angestrebten FKK-Swinger-Paradieses gewinnen, so der Politiker in seiner Verteidigung.

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Gegen die Verhängung des Ordnungsgelds kündigte Frank Ferrat an, juristische Schritte einzuleiten. Er plante, eine Rechtsaufsichtsbeschwerde beim Regierungspräsidium Karlsruhe einzureichen, um die Wirksamkeit des Gemeinderatsbeschlusses anzufechten. Bereits vor einer möglichen Klageerhebung könne das Regierungspräsidium als Aufsichtsbehörde einen solchen Beschluss für unwirksam erklären, wie Frank Ferrat in der Ratssitzung mitteilte. Er drohte damit, den marsch durch alle Instanzen bis hin zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte fortzusetzen.

Gerichtliche Ablehnung von Vorabmaßnahmen

Bereits vor der eigentlichen Gemeinderatssitzung hatte Frank Ferrat versucht, sich gegen das Verfahren zur Wehr zu setzen. Mit einem Eilantrag beim Verwaltungsgericht Karlsruhe versuchte er, Änderungsanträge zur Beschlussvorlage durchzusetzen. Das Gericht wies diesen Antrag jedoch zurück, da Frank Ferrat wegen der drohenden Sanktion als unmittelbar betroffen gilt. Daher sei er aus Gründen der Befangenheit nicht berechtigt, an der Abstimmung über das Ordnungsgeld mitzuwirken.

Zusätzlich scheiterte ein Versuch von Frank Ferrat, eine Rüge gegen den Mannheimer Oberbürgermeister Christian Specht (CDU) in die Tagesordnung zu bringen. Das Gericht urteilte, dass eine solche Rüge in einem eigenständigen Tagesordnungspunkt behandelt werden müsste. Da Frank Ferrat als fraktionsloser Abgeordneter über keine ausreichenden Mehrheiten verfügt, wird er voraussichtlich nicht die notwendigen Stimmen erreichen, um seinen Antrag auf der Tagesordnung der Sitzungen zu platzieren. Trotz dieser Rückschläge bezeichnete Frank Ferrat die Swingerparty als die "schönste Veranstaltung im Rathaus", an der er je teilgenommen habe, und ließ verlauten, diese wunderbare Veranstaltung lasse er sich von niemandem schlechtreden.