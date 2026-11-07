Stadtwerke planen Massenausstieg: 38 Prozent wollen Gasnetze stilllegen

Eine VKU-Umfrage zeigt: Über ein Drittel der Stadtwerke plant die Teil- oder Komplettsperre von Gasnetzen bis zur Klimaneutralität. Mehr zu den Plänen und Alternativen.

Die deutsche Energieversorgung steht vor einem tiefgreifenden Wandel, da Deutschland bis spätestens in 19 Jahren klimaneutral werden soll. Für Millionen Mieter und Immobilienbesitzer hat diese Frist konkrete und einschneidende Folgen, da die Nutzung von Gas zur Beheizung von Wohnräumen in der Zukunft wahrscheinlich nicht mehr erlaubt sein wird. Die kommunalen Energieversorger, zusammengefasst unter dem Dach des Verbandes kommunaler Unternehmen ( VKU), bereiten sich bereits jetzt strategisch auf diese massive Transformation vor und entwickeln entsprechende Szenarien für die Nach-Carbon-Ära.

Umfangreiche Stilllegungspläne bei Gasnetzen

Die aktuellen Daten einer vom VKU durchgeführten Umfrage, die der Nachrichtenagentur BILD vorliegt, zeichnen ein deutliches Bild der sich abzeichnenden Infrastrukturveränderungen. Jederachte Stadtwerk, was einem Anteil von 13 Prozent entspricht, hat bereits beschlossen, sein Gasnetz in den nächsten Jahren vollständig stillzulegen. Ein weiteres Viertel, also 25 Prozent der befragten Versorger, plant zumindest eine teilweise Abschaltung der Gasinfrastruktur. In der Summe bedeutet dies, dass 38 Prozent der Stadtwerke, also mehr als jedes dritte Unternehmen, beabsichtigen, ihr Gasnetz gänzlich oder in Teilen aus dem Betrieb zu nehmen.

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Parallel dazu zeigt der Vergleich zum Vorjahr, dass die Unsicherheit bei einigen Versorgern leicht rückläufig ist. Weitere 38 Prozent der Stadtwerke gaben an, noch keine definitiven Pläne für die Zukunft des Gasnetzes zu haben, im Vorjahr waren es noch 46 Prozent. Dieser Rückgang deutet darauf hin, dass sich die Entscheidungsfindung in der Branche beschleunigt. Die Logik dahinter ist einfach: Ohne funktionierendes Gasnetz müssen die Bewohner zwangsläufig auf alternative Heizsysteme umsteigen, was eine umfassende Modernisierung der Gebäudehülle und der Heiztechnik erfordert.

Der Fokus verschiebt sich auf Wärmepumpen und Fernwärme

Die meisten Stadtwerke haben sich bereits auf neue technologische Wege eingeschlagen, um die wärmetechnische Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen. Laut der VKU-Umfrage will jedes zweite Stadtwerk, entsprechend 50 Prozent der Anteil, in Zukunft primär auf eine Kombination aus Wärmepumpen und Fernwärme setzen. Dieser Ansatz soll die Effizienz der Heizungen erhöhen und gleichzeitig die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen reduzieren. Die Installation von Wärmepumpen gewinnt somit eine bisher unbekannte strategische Bedeutung für die kommunale Daseinsvorsorge.

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Es gibt jedoch auch einen signifikanten Teil der Branche, der einen anderen Weg einschlägt. Während einige Städte wie Hannover, Mannheim und Stuttgart bereits den Ausstieg aus dem Gasnetz ankündigt und andere Städte wie Bremerhaven, Düsseldorf, Gütersloh, Jena und Oldenburg正在 die Erarbeitung von Ausstiegsplänen vorbereiten, wollen vier Prozent der Stadtwerke ihr Gasnetz zukünftig mit umweltfreundlichen grünen Gasen, speziell Biomethan, betreiben. Städte wie Essen, Kiel, Trier und Zittau bieten bereits heute Biogas-Tarife an, was zeigt, dass die Infrastruktur nicht zwangsläufig abgebaut, sondern umgewidmet werden kann.

Politische Forderungen nach Ökogas-Strategie

Die Umfragedaten offenbaren zudem, dass acht Prozent der Stadtwerke eine Mischung aus Wärmepumpen und Ökogasen planen und fünf Prozent eine Kombination aus Fernwärme und Ökogasen anstreben. Ingbert Liebing, der Vorsitzende des VKU, nutzt diese Ergebnisse, um von der Bundesregierung eine klare und umfassende Ökogas-Strategie zu fordern. Er betont, dass nur eine gezielte staatliche Förderung und der Ausbau des Angebots an grünen Gasen, einschließlich der Erschließung zusätzlicher Importmöglichkeiten, die Bezahlbarkeit der Heizung mit grünen Gasen für die breite Bevölkerung sicherstellen kann.

Ohne eine solche strategische Unterstützung durch die Regierung riskiert die Branche, dass die Umstellung auf nachhaltige Alternativen zu teuer wird und die sozialen Kosten für die Verbraucher in die Höhe treiben. Die klare Botschaft des Verbands ist, dass die technische Machbarkeit zwar gegeben ist, die wirtschaftliche Tragfähigkeit jedoch an politische Rahmenbedingungen geknüpft ist. Die nächsten Schritte werden daher nicht nur im technischen Ausbau der Netze liegen, sondern vor allem in der politischen Gestaltung des Marktumfelds für erneuerbare Gase.