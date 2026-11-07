Staffel 12 von Wer stiehlt mir die Show? mit Carolin Kebekus und Moritz Wagner

Carolin Kebekus, Jens Knossalla und Moritz Wagner sind neue Jury-Mitglieder in der 12. Staffel von Wer stiehlt mir die Show?, die ab November 2026 auf RTL+ startet.

Die zwölfte Ausgabe der populären Quizshow Wer stiehlt mir die Show? wird im November 2026 mit einem frischen und hochkarätigen Panel aufwarten. Moderator Joko Winterscheidt erwartet in der neuen Staffel Herausforderungen von drei neuen Jurymitgliedern, die das Allgemeinwissen des Senders auf die Probe stellen. Zu den bestätigten Teilnehmern zählen die Comedian und Autorin Carolin Kebekus sowie der NBA-Basketballspieler Moritz Wagner. Als weiteres prominentes Mitglied im Panel wurde der Streamer Jens Knossalla, besser bekannt als Knossi, verpflichtet.

Neue Jury-Mitglieder treten gegen Joko Winterscheidt an

Die Besetzung der neuen Staffel wurde im Juni und Juli 2026 an den Drehorten in Berlin vorgenommen. Die Produktion umfasst insgesamt sechs neue Folgen, die dem Zuschauer eine spannende Dynamik zwischen dem etablierten Moderator und den herausfordernden Prominenten bietet. Carolin Kebekus, Moritz Wagner und Jens Knossalla treten nicht nur als Kandidaten auf, sondern bilden zusammen mit einer Wildcard aus dem Publikum das Gegenpol-Team. Dieses Konzept sorgt dafür, dass das Quizfeld ständig wechselt und die Spielstrategien für jede Episode neu berechnet werden müssen.

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Bei den drei prominenten Jurymitgliedern handelt es sich um Persönlichkeiten aus sehr unterschiedlichen Branchen, was die Themenvielfalt der Show deutlich erweitert. Carolin Kebekus bringt ihre Erfahrung als Comedian und Autorin in das Panel ein, was auf eine lockere und humorvolle Herangehensweise an die Fragen hindeutet. Moritz Wagner ist als Profi-Sportler für das Basketballteam der Orlando Magic aktiv und bringt athletische Präzision mit. Jens Knossalla ist als Streamer mit über 2,5 Millionen Followern auf Social-Media-Plattformen eine etablierte Größe. Seine Teilnahme markiert dabei eine Premiere für die Sendung, da er der erste Streamer ist, der dauerhaft im festen Panel sitzt.

Bekannte Formate und neue sportliche Querverbindungen

Die Spieler sind in klassischen Quiz-Herausforderungen gegeneinander angetreten, die im Vorfeld bereits angekündigt wurden. Zu den bekannten Formaten zählen Aufgaben wie Die leichten Fünf und Da hab ich doch prompt-er die Antwort vergessen. In diesen Segmenten müssen die Teilnehmer schnell und korrekt auf Allgemeinwissensfragen antworten. Dabei ist das Publikum fest in das Geschehen integriert. Ein Platz als Wildcard ermöglicht es Zuschauerinnen und Zuschauern, live Teil des Rateteams zu werden und die Chancen zu erhöhen, die Show tatsächlich zu übernehmen.

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Die sportliche Komponente wird durch die Teilnahme von Moritz Wagner eine noch größere Rolle spielen. Der Basketball-Profi ist bereits aus der 11. Staffel in Erinnerung geblieben, als er als Profi-Sportlerin als Herausforderin auftrat. In einer früheren Folge sorgte er mit einer spezifischen Frage für Überraschung, als er Joko Winterscheidt fragte, in welchem NBA-Team die deutschen Brüder Franz und Moritz Wagner spielen. Obwohl Joko den Sportlern in den sozialen Medien folgte, fiel ihm die Antwort auf diese spezielle Frage nicht ein, was ihn am Ende den Sieg kostete.

Medienstrategien und interaktive Elemente der Sendung

Die Produktion der Show setzt bewusst auf eine Mischung aus traditionellem Quiz und modernen Interaktionsmöglichkeiten. Neben den reinen Wissensfragen sind in der Vergangenheit regelmäßig musikalische Einlagen vorgekommen, die als Hinweise dienten. Ein prominenter Fall war die Melodie des Songs Blue, die den Zuschauern und Spielern half, den zweiten Vornamen von Jimi Blue Ochsenknecht zu erraten. Diese Puzzle-Momente sollen auch in der 12. Staffel Teil der Strategie sein, um die Spannung bis zur letzten Frage aufrechtzuerhalten.

Joko Winterscheidt hat auf seiner digitalen Plattform eine enorme Reichweite erreicht. Seine Präsenz auf Social Media ist ein fester Bestandteil der Markenstärke von Wer stiehlt mir die Show?. Die Interaktion mit den Fans und die Nutzung digitaler Kanäle ermöglichen es der Show, auch jenseits der regulären Ausstrahlungszeiten im Fernsehen präsent zu bleiben. Die neuen Panel-Teilnehmer sollen diese digitale Strategie durch ihre eigenen Communities ergänzen und so eine noch breitere Zielgruppe ansprechen.

Austrahlungstermine und Wettbewerbsstruktur der Staffeln

Die sechs neuen Folgen der zwölften Staffel sind ab dem November 2026 fest im Programm verankert. Die Ausstrahlung erfolgt wöchentlich immer sonntags um 20.15 Uhr auf der Streaming-Plattform RTL+. Diese Platzierung am Sonntagabend nutzt die hohe Sendedauer und Zuschauerreichweite dieses Zeitfensters optimal aus. Für die Teilnehmer bedeutet dies, dass sie ihre Vorbereitungen genau auf dieses Zeitfenster und die erwartete Zuschauerzahl ausrichten müssen.

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Sollte es einem der drei neuen Panel-Mitglieder gelingen, Joko Winterscheidt bei einer Folge zu schlagen, übernimmt die gewinnende Person die Moderation der darauffolgenden Sendung. Dies ist das Kernversprechen der Show und gibt ihr ihren Namen. Die Liste der bisherigen Gewinner ist klein, was den Druck auf die neuen Herausforderer erhöht. Carolin Kebekus, Moritz Wagner und Jens Knossalla stehen nun vor der Aufgabe, sich in diese exklusive Runde einzureihen und die Show nicht nur zu spielen, sondern zeitweise auch zu dominieren.