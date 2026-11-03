Staffel 2 The Power Wer hat die Macht: Datum, Sender und Teilnehmer im Überblick

Alle Termine, das Format und die Kandidaten der zweiten Staffel von The Power bei ProSieben im Detail. Hier erfahren Sie alles zur Ausstrahlung und den Regeln.

Die zweite Staffel der beliebten Reality-TV-Sendung " The Power - Wer hat die Macht?" startet ab dem 20. Oktober 2026 auf dem Sender ProSieben. Das Format kombiniert strategische psychologische Spiele mit klassischen Elemente des Genres, bei denen eine geheime Rolle über Sieg und Niederlage entscheidet. Im Fokus steht der sogenannte " Power Player", der wöchentlich Vorteile vergibt und Nachteile verhängt, ohne dass die anderen Mitspieler seine Identität kennen.

Austragungstermine und Sendeplan im Detail

Die线aren Sendedaten für die kommende Staffel wurden bereits festgelegt. Der Start findet am Dienstag, dem 20. Oktober 2026, um 23.15 Uhr statt. Die Ausstrahlungen erstrecken sich über mehrere Wochen hinweg in den Abend- und Nachtstunden. Folgende konkreten Termine für die lineare Ausstrahlung sind bekannt: Die zweite Folge wird am Dienstag, dem 20. Oktober 2026, um 23.15 Uhr auf ProSieben gezeigt.

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Weitere Ausstrahlungen folgen in schneller Folge. Am Mittwoch, dem 21. Oktober 2026, läuft ab 1.30 Uhr eine wiederholte Ausstrahlung, bevor die sechste Episode am selben Tag um 23.40 Uhr ihren Sendeplatz findet. Der Donnerstag, der 22. Oktober 2026, bietet um 1.45 Uhr weitere Inhalte auf dem Sender ProSieben. Die Spannung bleibt hoch, da die Folgen eng beieinander liegen und die strategischen Manöver der Teilnehmer intensiv verfolgt werden können.

Das Spielprinzip der geheimen Macht

Jede Woche übernimmt eine Person heimlich die Rolle des "Power Player", der Vorteile verteilt und Nachteile ausspricht. Diese geheime Aufgabe ermöglicht es einer einzigen Person, das Spielgeschehen maßgeblich zu beeinflussen, ohne dass die Mitspielerinnen und Mitspieler wissen, wer gerade das Sagen hat. Am Ende der Woche darf der Power Player dann nominieren, wer das Spiel verlässt. Dieses Mechanismus sorgt für hohes Misstrauen und komplexe Allianzen zwischen den Kandidaten.

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Wird der Power Player jedoch enttarnt, kehrt sich das Blatt sofort. In diesem kritischen Szenario scheidet der enttarte Player selbst aus dem Spiel aus, anstatt einen Konkurrenten zu nominieren. Diese Regel stellt ein zentrales psychologisches Element dar, da jeder Teilnehmer stets das Risiko eingeht, die mächtige Rolle innezuhaben und dabei gefasst zu werden. Das Format verbindet somit klassische Reality-TV-Elemente mit tiefgründigen psychologischen Spielen.

Kandidaten und persönliche Beziehungen

Die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind im Reality-TV keine Unbekannten und waren bereits in einigen anderen Formaten zu sehen. Diese Erfahrung prägt die Dynamik in der neuen Staffel von "The Power". Ein bekanntes Gesicht in der aktuellen Besetzung ist die Mutter von Daniela Katzenberger. Daniela Katzenberger ist unter anderem durch ihre Teilnahme an "Das Sommerhaus der Stars" einem breiten Publikum bekannt. Diese familiäre Verbindung sorgt für zusätzliche Interessenkonflikte und emotionale Aufladung innerhalb der spielerischen Strategie.

Die genaue Zusammensetzung der weiteren Kandidaten wird in den kommenden Folgen deutlich werden, da viele Stars bereits eine gewisse Medienerfahrung vorweisen. Die Vernetzung der Teilnehmer untereinander und ihre vergangenen Erfahrungen in anderen Shows wie "Das Sommerhaus der Stars" beeinflussen die Wahrscheinlichkeit von Allianzen und Verrat. Zuschauer können damit rechnen, dass bekannte Gesichter aus der deutschen TV-Landschaft ihre Strategien nun in diesem neuen, hochspannenden Umfeld anwenden.

Weitere Ausstrahlungen im November 2026

Die Ausstrählungen setzen sich im weiteren Verlauf des Herbstes fort. Am Dienstag, dem 27. Oktober 2026, läuft um 23.20 Uhr die zwölfte Folge auf ProSieben. Am Mittwoch, dem 28. Oktober 2026, erfolgt ab 1.30 Uhr eine weitere Sendung. Der Donnerstag, der 29. Oktober 2026, bietet um 0.50 Uhr neue Episoden auf dem Sender ProSieben an. Diese dichte Folge sorgt dafür, dass Fans der Show regelmäßig neue Entwicklungen verfolgen können.

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Der November 2026 markiert den Finaleinschlag der Staffel. Am Dienstag, dem 3. November 2026, läuft um 22.35 Uhr die einundzwanzigste Episode auf ProSieben. Am Mittwoch, dem 4. November 2026, werden zwei Sendungen ausgestrahlt: Zuerst um 0.50 Uhr und dann um 23.10 Uhr auf ProSieben. Die letzte Episode, die dreißigste Folge, ist für den Donnerstag, den 5. November 2026, um 1.20 Uhr geplant. Diese Termine gewährleisten eine intensive Endphase der Show, in der die letzten strategischen Schlüsse gezogen werden.