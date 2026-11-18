Der offizielle Staffelplan für Yellowjackets Season 4 ist bekannt. Die Erstausstrahlung der Episode Hivemind startet am 20. November 2026 im wöchentlichen Rhythmus.

Die Fans der Mystery-Serie Yellowjackets erhalten konkrete Termine für die lange erwartete vierte Staffel. Die Produktion von Airlie Pictures hat den detaillierten Ausstrahlungsplan für die kommende Staffel veröffentlicht. Der Start ist für den 20. November 2026 festgelegt, womit die Serie in den späten Herbst des Jahres 2026 einsteigt. Die Episoden erscheinen dabei in einem festen, wöchentlichen Rhythmus.

Der Start: Erstausstrahlung von Hivemind

Die erste Folge der vierten Staffel trägt den Titel "Hivemind". Ihre Erstausstrahlung ist für den 20. November 2026 terminiert. Dieser Titel verweist auf kollektive mentale Zustände oder Gruppenpsychologie, was thematisch gut zur Serie passt. Die Handlung wird sich wahrscheinlich weiter auf die komplexen psychologischen Dynamiken der Hauptfiguren konzentrieren, die sowohl in der Gegenwart als auch in der Vergangenheit spielen.

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Die Folge "Human Interest" folgt als zweite Episode der Staffel. Sie wird am 27. November 2026 ausgestrahlt. Mit dieser Folge schließt sich die erste Woche der Ausstrahlung ab, und die Serie etabliert ihren festen Sendetermin für das spätere Quartal. Die Titel der ersten beiden Episoden deuten auf intensive character-driven Geschichten hin.

Ablauf im Dezember und Übergang ins Jahr 2027

Der Dezember 2026 wird zur zweiten Phase der Ausstrahlung. Die dritte Episode mit dem Titel "She's Made of Iron, Sir" ist für den 04. Dezember 2026 geplant. Dieser Titel lässt auf starke weibliche Charaktere oder übermenschliche Widerstandsfähigkeit schließen. Die Folge "TBA" (to be announced) wird am 11. Dezember 2026 folgen, gefolgt von der fünften Episode am 18. Dezember 2026.

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Die Ausstrahlung endet das Jahr 2026 mit der sechsten Episode, die am 25. Dezember 2026 gezeigt wird. Damit ist die erste Hälfte der Staffel im Kalenderjahr 2026 abgeschlossen. Die Serie nimmt danach eine kurze Pause ein, bevor sie im neuen Jahr 2027 fortgesetzt wird. Dies bietet den Zuschauerinnen und Zuschauern Zeit, die intensiven Handlungsbögen der vergangenen Wochen zu verarbeiten.

Die siebte Episode der Staffel startet das Jahr 2027. Ihre Ausstrahlung ist für den 01. Januar 2027 terminiert. Dies markiert den direkten Übergang in das neue Kalenderjahr. Die darauffolgende achte Episode folgt eine Woche später am 08. Januar 2027. Der Rhythmus bleibt dabei konsistent und zuverlässig für das Fernsehprogramm.

Finale und Ausblick auf die kommenden Folgen

Die letzte bekannt gegebene Episode der Staffel ist die neunte, die am 15. Januar 2027 ausgestrahlt wird. Sie wird ebenfalls noch unter dem Platzhalter "TBA" gelistet, da der finale Titel noch nicht veröffentlicht wurde. Diese Folge könnte ein wichtiger Wendepunkt oder ein nahezu abschließendes Kapitel darstellen.

Die zehnte und letzte bekannte Episode der vierten Staffel ist für den 22. Januar 2027 geplant. Damit endet die veröffentlichte Planung für die Staffel Ende Januar 2027. Die Serie hat insgesamt zehn Episoden in diesem Zeitfenster, was einer typischen Länge für Prestige-Fernsehserien entspricht. Die Fans können sich auf eine intensive Abhandlung der Mysteries der Serie freuen.

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Die Serie Yellowjackets wird von Shawn Ryan und Ashley Zuckerman entwickelt. Die Produktion liegt weiterhin bei Airlie Pictures in Zusammenarbeit mit Paramount Television Studio. Die Kombination aus Drama, Horror und Mystery hat die Serie zu einem festen Bestandteil des amerikanischen Fernsehens gemacht. Die wöchentliche Ausstrahlung im Winter 2027 wird die Aufmerksamkeit der Medien und der Fangemeinde stark binden.

Alle genannten Termine für die Episoden 1 bis 10 der vierten Staffel sind damit offiziell festgelegt. Die Zuschauer müssen mit Ausstrahlungen vom 20. November 2026 bis zum 22. Januar 2027 rechnen. Die Titel der Episoden 4 bis 10 stehen noch aus, die Termine sind jedoch bereits in den Kalender eingetragen. Die Spannung auf die weiteren Enthaltungen der Serie bleibt somit hoch.