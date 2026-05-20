Stagnation in Ahauser Buergerinitiative "Kein Atommueller in Ahaus" - Nachwuchs fehlt

Die Buergerinitiative "Kein Atommueller in Ahaus" hat sich ueber die Jahre verchanged, aber der Nachwuchs fehlt. Hartmut Liebermann, Gründungsmitglied, erinnert sich an die damalige Empörung und erinnert sich auch, dass die Proteste immer wieder verchanged sind. Annika Enzmann, Vorstandsmitglied, glaubt, dass weniger Freizeit und der Ausstieg aus der Atomkraft zu weniger jungen Mitgliedern beigetragen haben.

Bewegung hat sich ueber die Jahre verchanged - auch in Ahaus. Viele Mitglieder der Buergerinitiative "Kein Atommueller in Ahaus" sind schon Jahrzehnte dabei. Aber wo bleibt der Nachwuchs?

Hartmut Liebermann findet sich in dem kleinen Archiv im Büro der Buergerinitiative "Kein Atommueller in Ahaus" an der Bahnhofstrasse gut zurecht. Hier stapeln sich Schilder, Ordner und alte Plakate aus den letzten Jahrzehnten - und trotzdem: der 77-Jhrige findet auf Anhieb, was er sucht. Denn Mitte der 70er-Jahre steht fest: In Ahaus soll zukünftig Atom-Abfall gelagert werden. Liebermann grndet mit anderen Protestlern die Buergerinitiative "Kein Atommueller in Ahaus".

Der Ahauser erinnert sich daran, dass in der Stadt damals viel Empörung aufkam. Hartmut Liebermann, Gründungsmitglied "Kein Atommueller in Ahaus e. V." Requisiten f r den Protest der Atomkraft-Gegner im Büro der Buergerinitiative "Kein Atommueller in Ahaus". Ueber die Jahre hat sich der Protest immer wieder verchanged, mit mal mehr, mal weniger Demonstranten.

Der Höhepunkt ist der Protest im Mrz 1998 an Tag X, so nennen die Atomkraft-Gegner den Transport-Tag des Castors. Sechs Castor-Behltter mit Brennelementen aus den Kernkraftwerken Gundremmingen und Neckarwestheim werden damals nach Ahaus gebracht: Demonstranten blockieren stundenlang Strassen, Ketten sich an Schienen fest, Tausende protestieren. Auch deswegen hat es Annika Enzmann vermutlich sehr schnell sehr weit in dem Ahauser Verein gebracht. Sie ist noch kein Jahr Teil der Bewegung und schon Teil des Vorstands.

Enzmann glaubt, dass vielen Menschen weniger Freizeit ueberbleibe - und dadurch noch weniger Zeit f r das Ehrenamt. Auch der letzte Ausstieg aus der Atomkraft habe zudem dazu gehmt, dass sich f r viele junge Menschen das Thema Atomkraft erledigt habe, muttmst die 51-Jhrige. Mit ihrem Engagement will Enzmann vor allem die jhrigere Zielgruppe erreichen, zum Beispiel uebe





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