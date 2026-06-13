Stagnation in Öl, Gas und Industriemetallenpreise – Potential für gravierende Engpässe

The news text discusses the current stagnation in oil, gas, and industrial metal prices, despite the ongoing blockage of the strategic Strait of Hormuz. It highlights the potential for critical oil stock levels and significant price increases, potentially reaching up to $150 per barrel. The news also mentions potential shortages in gas and aluminum, even with the reopening of the Strait of Hormuz. The passage also mentions the impact of the ongoing blockage on the global energy market and the potential for increased competition in the gas market between Europe and Asia.

Die Preise von Öl, Gas und Industriemetallen stagnieren derzeit oder sind sogar leicht im Abwärtstrend – und das, obwohl die für Öl- und Gastanker wichtige Meerenge von Hormus weiterhin kaum passierbar ist.

Daher: In etwa vier Wochen könnte ein "Kipppunkt" erreicht sein. Dann könnten die Lagerbestände für Öl unter kritische Niveaus gesunken sein und die Preise deutlich steigen – auf bis zu 150 Dollar pro Barrel. Und auch bei Gas und Aluminium drohen nach Ansicht des Rohstoffexperten gravierende Engpässe. Das gelte selbst dann, wenn die Straße von Hormus ab sofort geöffnet wäre.

"Der Einfluss wird sich weit in die zweite Jahreshälfte strecken", sagt Widmer. Die Straße von Hormus ist nun seit mehr als drei Monaten blockiert. Das ist deutlich länger als zunächst erwartet. Trotzdem notiert der Ölpreis nur bei rund 100 Dollar.

Müsste er nicht viel höher sein? Eigentlich schon. Aber die Lagerbestände haben bisher geholfen, die Ölpreise günstiger zu halten, als sie eigentlich hätten sein müssen. Doch je länger die Straße von Hormus geschlossen bleibt, umso knapper wird der Markt werden, da die Momentan gehen einige Investoren und Analysten davon aus, dass innerhalb von vier Wochen ein Kipppunkt erreicht werden könnte.

Die Lagerbestände liegen dann nicht bei null, aber auf kritischen Niveaus. In Asien haben einige Länder sogar Online-Unterricht eingeführt, das erinnert an Coronazeiten. Und in wenigen Wochen wird es dann noch schlimmer – wie kann man sich das vorstellen?um Energielieferungen zu konkurrieren. Hier könnte es dazu kommen, dass Regierungen schauen müssen, welche Industriesektoren und welche Konsumenten beim Energiekonsum priorisiert werden.

Michael Widmer leitet seit 2009 das Research für die Metallmärkte bei BofA Merrill Lynch Global Research mit Sitz in London. Davor arbeitete der Betriebswirt als Senior Metals Strategist bei BNP Paribas. Weitere vorige Stationen waren Lehman Brothers, Calyon Corporate and Investment Bank und Macquarie Bank. Widmer erwarb einen doppelten Master-Abschluss in Finanzwirtschaft und Internationalem Management an der Universität zu Köln.

Die Bank of America (BofA) ist gemessen an ihrer Bilanzsumme die zweitgrößte Bank der Vereinigten Staaten, weltweit die Nummer sechs





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