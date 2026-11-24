Das schwedische Unternehmen hat Probleme bei seinem Stahlwerk-Projekt. Insidern zufolge ist es nun an der Familie Wallenberg, Geld nachzuschießen.

Das schwedische Stahl-Unternehmen Stegra braucht mindestens zwei Milliarden Dollar an zusätzlichem Kapital, um sein erstes Werk für grünen Stahl fertigzustellen. Das berichtet die Finanznachrichtenagentur Bloomberg und beruft sich dabei auf informierte Personen.

Damit geraten die einflussreichen Geldgeber aus der Familie Wallenberg unter Druck, binnen weniger als eines Jahres ein zweites Mal bei einer Rettung zu helfen. Der Finanzbedarf für die Fabrik in Nordschweden ist entstanden, weil die Baukosten nach einem früheren Finanzierungsengpass stark gestiegen sind. Vor weniger als zwei Monaten hatte die schwedische Zeitung Affärsvärlden die Finanzierungslücke auf mindestens zehn Milliarden Kronen geschätzt.

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Die Wallenbergs, die Anfang des Jahres eine Rettung über 1,4 Milliarden Euro angeführt hatten, spielen laut Bloomberg-Informationen eine zentrale Rolle bei den Bemühungen, die zusätzliche Finanzierung bis Mitte Dezember zu sichern. Die Gespräche drehen sich demnach voraussichtlich um zusätzliches Eigenkapital, wohl von bestehenden Aktionären. Hinzu kommen möglicherweise staatliche Hilfen sowie mehr Schulden oder mehr Spielraum bei den kreditgebenden Banken.

Der aufzubringende Betrag könnte sich nach Angaben eines der Insider teilweise verringern, und zwar durch geplante Vermögensverkäufe und Auslagerungen. Diese hatten die Beteiligten im Rahmen der von den Wallenbergs geführten Finanzierung Anfang des Jahres vereinbart. Wallenberg Investments, das Investmentvehikel der Familie, setzte zudem am 1. November den langjährigen Vertrauten Håkan Buskhe als Vorstandschef ein.

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Der zusätzliche Kapitalbedarf erhöht auch den Druck auf ein Projekt, das als Gradmesser für die Möglichkeiten bei der Herstellung von Stahl mit stark reduzierten CO₂-Emissionen gilt. Zugleich droht ein weiterer Rückschlag für Schwedens Pläne, im rohstoffreichen Norden ein grünes Industriezentrum aufzubauen. Der BatterieherstellerEin Stegra-Sprecher wollte sich nicht zu Einzelheiten einer Finanzierungslücke äußern. Das Unternehmen arbeite mit Aktionären und Kreditgebern daran, die Finanzierung zu sichern, die für die Fertigstellung des Projekts nötig sei, sagte der Sprecher.

Vertreter von Wallenberg Investments antworteten nicht auf eine Anfrage um Stellungnahme. Stegra hat bisher rund acht Milliarden Euro an Finanzmitteln gesichert, darunter die von den Wallenbergs angeführte Eigenkapitalfinanzierung, die im Juni abgeschlossen wurde. Weitere Aktionäre sind unter anderem Temasek aus Singapur, die Beteiligungsgesellschaft Altor und der schwedische Pensionsfonds AMF. Auf der Schuldenseite stellten mehr als 20 Kreditgeber 2024 ein Paket über 4,2 Milliarden Euro bereit.

Dazu zählen die Europäische Investitionsbank und Geschäftsbanken unter Führung vonDie Finanzierungsrunde im Juni sollte eigentlich genügend Kapital liefern, um das Werk fertigzustellen. Zuvor hatte Stegra mehrere Monate lang die Bautätigkeit zurückgefahren, während es nach Geld suchte. Im September kam eine Prüfung des neuen Verwaltungsrats von Stegra jedoch zu dem Ergebnis, dass die Fertigstellung deutlich mehr kostet, als im Sommer angenommen.

Das liege vor allem an den Kosten für das Wiederhochfahren der Bauarbeiten, an der Inflation und am Wettbewerb um Arbeitskräfte in der Region. Das Unternehmen erklärte, es brauche zusätzliches Kapital, und nahm Gespräche mit seinen größten Aktionären auf. Denn eine Tochter der Materialsparte hat Anfang 2026 bereits einen Liefervertrag mit Stegra vereinbart, der erste Lieferungen noch im Jahr 2027 umfasst. Insgesamt geht es um Stahl im sechsstelligen Tonnenbereich.