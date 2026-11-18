Norwegens Nationaltrainer Stale Solbakken attackiert die Medien und den FA nach dem Schuldspruch von Manchester City. Er verteidigt Erling Haaland scharf.

Nach dem 3:1-Sieg der norwegischen Nationalmannschaft gegen Wales hat sich ein massiver Konflikt zwischen dem norwegischen Trainerstab und der internationalen Berichterstattung über den Finanzskandal von Manchester City entwickelt. Erling Haaland, der Stürmer des englischen Rekordmeisters, zeigte sich erstmals seit dem September-Prozess eindeutig gereizt, als die Presse ihn mit den Vorwürfen konfrontierte. Der norwegische Torjäger zählte den Journalisten genervt seine Jugendjahre beim Klub Bryne FK auf und hinterfragte scharf, warum er persönlich Stellung nehmen sollte, obwohl er kaum Informationen über die damaligen Ereignisse besaß. Dies markiert einen deutlichen Bruch mit seiner bekannten Ruhe vor dem Tor.

Trainer Solbakken kritisiert Medienberichterstattung

Ståle Solbakken, der Nationaltrainer Norwegens und ehemaliger Trainer des 1. FC Köln, sprang seinem Starstürmer direkt zur Seite und übte scharfe Kritik an der Art der Berichterstattung. Vor dem anstehenden Nations-League-Duell gegen Dänemark bezeichnete Solbakken es als "absoluten Wahnsinn", dass das Gesicht von Haaland in rund 90 Prozent aller Berichte zu diesem Thema abgebildet werde. Der Trainer betonte, dass alles, was der Weltstar sage, sofort um den Globus gehe, was den Druck auf den Angreifer unnötig erhöhe und in diesem Kontext fehl am Platz sei. Solbakken forderte damit eine differenziertere Betrachtung der Situation.

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Haaland war beim Skandal noch nicht in England

Der Kern der Argumentation von Solbakken und die Verteidigungslinie für Haaland basieren auf einer klaren zeitlichen Trennung. Manchester City wurde wegen mehr als 100 Verstößen gegen die Finanzregeln zwischen 2009 und 2018 schuldig gesprochen, während das aktuelle Berufungsverfahren läuft. Erling Haaland unterschrieb seinen Vertrag jedoch erst 2022 beim englischen Serienmeister. Solbakken kritisierte scharf, dass sein Schützling ständig für eine Zeit haftbar gemacht werde, in der er noch gar nicht auf der Insel spielte. Diese Faktenlage soll laut Trainer ignored werden, obwohl sie die moralische Verantwortung von Haaland entkoppelt.

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Stoisches Verhalten im Team versteckt den Druck

Trotz der öffentlichen Aufregung behauptet Solbakken, dass der Torjäger den Druck mit "stoischer Ruhe" umgeht und sich nicht von den Äußerungen der Presse verunsichern lässt. Innerhalb der Nationalmannschaft werde das Thema nicht offen diskutiert, man wisse aber um den "Elefanten im Raum". Haaland wirkte auf der Pressekonferenz weit entfernt von seinem berühmten "Zen"-Jubel im Schneidersitz, was auf die angespannte Lage hindeutet. Die Mannschaft konzentriert sich sportlich auf das nächste Spiel, während der Trainer die mediale Aufmerksamkeit kanalisiert, um sein Team vor weiteren Ablenkungen zu schützen.