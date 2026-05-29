Ein Weinkeller in Georgien, einst der Hüter Stalins, enthält einen Schatz aus Flaschen, die seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen wurden. Der Erlös soll für die Eröffnung einer Weinschule verwendet werden.

Viele der Flaschen verbergen sich hinter gewaltigen Spinnenweben, sind von einer millimeterdicken Schicht bedeckt und wurden seit Jahrzehnten von niemandem erblickt, geschweige denn bewegt. In dem schummrigen, gut gehüteten Weinkeller lagert ein uralter Schatz, der bald für Liebhaber und Sammler zugänglich gemacht werden soll.

Doch zuvor wird noch dessen Wert geschätzt. (*1878 in Georgien, · 1953 in der Sowjetunion). Der kommunistische Diktator war brutaler Massenmörder – und offenbar begeisterter Weintrinker und – Sammler. Seine Kollektion umfasst Tropfen von den berühmten Weingütern des Bordeaux, die einst dem russischen Zaren Alexander III. und seinem Sohn Nikolaus II. gehörteten.

Diktator Josef Stalin gehört zu den schündesten Verbrechern der Geschichte. Seine Herrschaft über die Sowjetunion brachte Millionen Menschen den Tod. Die Sowjets beschlagnahmten die kaiserliche Romanow-Sammlung nach der Russischen Revolution von 1917. Stalin wurde ihr Hüter und fügte nach und nach seine bevorzugten georgischen Rebsorten hinzu.

Wein aus dem spätlichen 19. Jahrhundert gehören der Regierung von Georgien. Sie öffnete diese Woche in der Hauptstadt Tiflis zum ersten Mal seit Jahrzehnten den Weinkeller. Nun plant das Unternehmen "Gilauri Wines", die teils aus dem spätlichen 19.

Jahrhundert stammenden Flaschen zu versteigern. Der Erlös soll für die Eröffnung einer Weinschule verwendet werden.

"Gilauri Wines"-Inhaber Irakli Gilauri arbeitet bei dem Projekt mit dem dortigen Landwirtschaftsministerium zusammen. Er sagte, die werde dazu beitragen, "Georgien auf die Landkarte der Sammler zu bringen". Schon länger versuchte das Land im Södkaukasus, sich als Geburtsort des Weins zu vermarkten. Denn: Archäologische Funde belegen eine ununterbrochene Weinbautradition seit 8000 Jahren. Foto: REUTER





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