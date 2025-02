Stalker 2: Heart of Chornobyl erhält umfangreichen Patch 1.2 mit über 1.700 Verbesserungen

Stalker 2: Heart of Chornobyl's Patch 1.2 bringt umfangreiche Verbesserungen und behebt zahlreiche Bugs.

Stalker 2 : Heart of Chornobyl's Patch 1.2 bringt über 1.700 Verbesserungen mit, die nahezu alle Aspekte des Spiels betreffen. Die Entwickler von GSC Game World haben sich vorgenommen, die vielen Bugs und Probleme zu beheben, die Spieler seit dem Release des Spiels gemeldet haben. Die umfangreichen Änderungen umfassen Balancing, Spielwelt , Abstürze, Quests , Performance und das A-Life-2.0-System. Einer der größten Verbesserungen betrifft die KI der NPCs.

Über 70 Probleme wurden behoben, darunter Bugs im Zusammenhang mit NPCs und dem Plündern von Leichen. Der Kampf mit Mutanten wurde verbessert und es gibt nun weniger Probleme mit der Spawnrate von Exoskelett-NPCs. Die Strahlungsschäden wurden an die Strahlungspunkte des Spielers angepasst. Die Performance von einzelnen Boss-Kämpfen wurde verbessert und Probleme mit Frame-Drops im Pause-Menü oder beim Schließen des PDAs wurden ebenfalls behoben. Auch die Quests wurden überarbeitet. Mehrere Fixes betreffen Quests, die nicht mehr ausgelöst werden können, nachdem NPCs gestorben sind. Spieler, die sich früher außerhalb der Spielwelt wiedergefunden hatten, sollten jetzt ebenfalls keine Probleme mehr haben. Über 300 Probleme, die die Story und Quests betreffen, sollen mit dem Patch 1.2 gelöst worden sein. Weitere Verbesserungen gab es in der Spielwelt, der Spielerausrüstung und den Zwischensequenzen. Das Update adressiert auch Probleme mit der Gesichtsmimik von NPCs und Sound- und Musikproblemen. Die Entwickler haben angekündigt, dass sie weiterhin ein offenes Ohr für Bugreports haben und weitere Patches folgen werden





