Nabelschnur und Plazenta landen meist im Müll. Dabei steckt in ihnen wertvolles Potenzial. Warum sich werdende Eltern jetzt informieren sollten.

Getty Images/ Westend61 Nabelschnur und Plazenta landen meist im Müll. Dabei steckt in ihnen wertvolles Potenzial. Warum sich werdende Eltern jetzt informieren sollten. Für Eltern gibt es selten etwas Wichtigeres als die Gesundheit des eigenen Kindes.

Himmel und Hölle würden viele in Bewegung setzen, um ihrem Nachwuchs ein gesundes Leben schenken zu können. Auch wenn niemand garantieren kann, dass das immer möglich ist, gibt es heute schon Optionen, in die Gesundheit seines Kindes zu investieren. Manche Entscheidungen können Eltern sogar schon vor der Geburt treffen. Eine davon betrifft etwas, dasBeide enthalten wertvolle Zellen, die sowohl für die Medizin von heute als auch für die Forschung von morgen interessant sind.

Advertisement

Advertisement

So werden Stammzellen aus Nabelschnurblut bereits seit Jahrzehnten bei bestimmten Erkrankungen eingesetzt.wurde Nabelschnurblut als Stammzellquelle inzwischen bei mehr als 80 Erkrankungen angewendet. Dazu zählen unter anderem bestimmte Leukämien, Blutbildungsstörungen, Immundefekte und Stoffwechselerkrankungen. Aber auch die Stammzellen aus Nabelschnur- und Plazentagewebe wecken großes Interesse in der Medizin. Ihre besonderen Eigenschaften und möglichen Anwendungsgebiete werden fortlaufend in klinischen Studien untersucht.