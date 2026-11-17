Forscher um Colin Marvin und Mathieu Lapôtre von der Stanford University zeigen, wie Sandkörnergröße Windstärke auf Erde und Mars verrät.

Eine aktuelle Untersuchung des Teams um Colin Marvin und Mathieu Lapôtre von der Stanford University hat eine neue Methode zur Bestimmung historischer Windgeschwindigkeit en entwickelt. Die Wissenschaftler stellen fest, dass aus der mittleren Korngröße des Sands in Dünenfeldern präzise auf die Stärke der formgebenden Winde geschlossen werden kann. Diese Korrelation gilt dabei nicht ausschließlich für die Erde, sondern lässt sich ebenfalls auf die Bedingungen auf dem Mars übertragen.

Mechanismus der Dünenbildung und Windstärke

Bisher war es Forschern möglich, aus den Formen und Mustern von Dünen auf die Richtung und die Beständigkeit der Winde zu schließen. Die genaue Abschätzung der tatsächlichen Windgeschwindigkeit jedoch blieb lange eine schwierige Herausforderung. Das neue Verfahren basiert auf der Beobachtung, dass Dünen durch Winde entstehen, die gerade schnell genug sind, um Sandkörner in Bewegung zu setzen. Aus der mittleren Sandkorngröße lässt sich daher direkt auf diejenige Windgeschwindigkeit schließen, die am stärksten zum Aufbau der Düne beigetragen hat.

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Die Studie definiert dabei spezifisch den Wind, dessen Häufigkeit und Stärke den größten Sandtransport bewirkt hat. Es handelt sich also nicht um den schwächsten oder stärksten jemals gemessenen Sturm, sondern um diejenige Windkraft, die im Durchschnitt den wichtigsten Beitrag zur Dünenbildung leistet. Dieser Prozess steht im engen Zusammenhang mit dem Phänomen der Saltation, welches für die Bewegung von Sedimenten zentral ist.

Methodik mit Daten von 30 Jahren weltweit

Um diese Hypothese zu verifizieren, berücksichtigte das Forschungsteam 24 Dünenfelder mit unterschiedlicher Form, Größe und geografischer Lage auf der ganzen Welt. Das Spektrum reichte vom Coral Pink Sand Dunes State Park in Utah bis zu den Dünen in der ältesten Wüste der Erde in Namibia. Für diese Standorte wurden 30 Jahre lang erhobene Winddaten von 1992 bis 2021 in die Analyse einbezogen.

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Die Auswertung dieser umfangreichen Datensätze zeigte, dass die für die Dünenbildung entscheidende Windkraft im Mittel nur geringfügig über dem Schwellenwert liegt. Dieser Schwellenwert ist genau der Punkt, ab dem der jeweilige Sand beginnt zu hüpfen oder zu saltieren. Die gemessenen Werte liegen also knapp über der kritischen Geschwindigkeit, die nötig ist, um die ersten Körner in Bewegung zu setzen.

Übertragung der Ergebnisse auf den Mars

Der Prozess der Saltation beschreibt das physikalische Verhalten der Sandkörner im Detail. Der Wind hebt ein einzelnes Korn an, das in einem flachen Bogen ein Stück weiterfliegt, wieder zu Boden fällt und beim Aufprall weitere Körner in Bewegung setzt. So entsteht der charakteristische Sandtransport, der an Stränden, auf trockenen Feldern und in Wüsten zu beobachten ist. Diese Dynamik ist essenziell, weil durch den Zusammenprall immer mehr Sand in Bewegung gerät und sich schließlich an Hindernissen oder in windstillen Bereichen ablagert.

Trotz der enormen Unterschiede in Bezug auf Luftdruck, Schwerkraft und Sedimentdichte zwischen der Erde und dem Mars zeigte das Team um Mathieu Lapôtre eine ähnliche Korrelation für bestimmte Werte auf beiden Himmelskörpern. Dies deute darauf hin, dass sich Winddünen auf allen Himmelskörpern mit reichlich lockerem Sediment und Winden, die mit zunehmender Stärke seltener vorkommen, im Wesentlichen auf dieselbe Weise bilden.

Potenzial für klimahistorische Rekonstruktionen

Die Implikationen dieser Erkenntnis für die Paläoklimatologie und die planetare Geologie sind weitreichend. Winde und Klimabedingungen im Laufe der Zeit ließen sich mit der neuen Methode künftig deutlich besser rekonstruieren. Colin Marvin und Mathieu Lapôtre sind überzeugt, dass das Verfahren sowohl bei modernen Dünen als auch bei Sandsteinen funktioniert, die drei Milliarden Jahre alt sind.

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Diese Fähigkeit zur Rekonstruktion historischer Windmuster könnte künftig helfen, Modelle der früheren atmosphärischen Zirkulation auf der Erde und dem Mars zu überprüfen. Durch die Analyse der Korngrößenverteilung in alten Sedimentschichten lassen sich somit Rückschlüsse auf das Klima ziehen, das herrschte, als diese Schichten entstanden. Dies eröffnet neue Wege, die Entwicklung der Atmosphären beider Planeten detaillierter zu verstehen und frühere klimatische Bedingungen genauer zu datieren.