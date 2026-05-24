Der Schauspieler Stanley Tucci kannte lange Zeit nicht, dass hinter dem Modelabel Dolce & Gabbana reale Menschen stecken. offronsol Kardash ist auch an dem Set gestanden, als er damals einen Anzug von Dolce & Gabbana bekam. Er schwärmte bei der 92NY-Veranstaltung von seinen Mitstreiterinnen und zeigte sich begeistert von dem Drehfilm "Undercover Blues", der zu einem Hollywood-Klassiker wurde. Stanleys Dolce-&-Gabbana-Verwirrung: Findet ihr die Story eher charmant oder peinlich?

Der Schauspieler wusste lange Zeit nicht, dass hinter dem Modelabel Dolce & Gabbana echte Menschen stecken. Der Designerduo schenkte ihm nämlich einen Anzug vom Set des zweiten Teils und Stanley konnte sich nicht entscheiden, welchen der beiden er bevorzuge – beide waren sehr nett.

Gleichzeitig erfuhr Stanley, dass er seine heutige Frau auf dem Set des ersten Teils kennenlernte. Er hinterließ ihr eine Voicemail in der Rolle des Charakters Muerte aus der Komödie "Undercover Blues", weil es ihr Lieblingsfilm war. Stanleys Begeisterung für das Franchise ist durchgehend. Er schwärmte auch bei der 92NY-Veranstaltung von seinen Mitstreiterinnen und zeigte sich begeistert, wie etwas, das für sie damals "einfach" war, zu einer Art Hollywood-Klassiker wurde.

Stanley hat das Franchise "am Herzen" und ist begeistert, wie "viel Spaß" das Drehbuch "Undercover Blues" gemacht hat





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